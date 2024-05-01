На проспекті Лесі Українки сталась аварія: що відомо

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Вранці 1 травня на проспекті Лесі Українки сталась аварія — легковий автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Відповідну інформацію підтвердили у патрульній поліції Кременчука.

Мотоцикліст отримав легкі травми. Як зазначили очевидці у соцмережах, рух у бік Полтавського проспекту ускладнений. У патрульній поліції Кременчука розповіли «Телеграфу», що водій автомобіля не надав перевагу в русі водію мотоцикла. Мотоцикліст відмовився від госпіталізації.