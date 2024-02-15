Як школи та дитсадки Кременчука закупляють продукти під час повномасштабної війни

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 423

Порівнюємо з останнім оглядом ТЪ на закупки продуктів з 2019 року

Сьогодні більшість шкіл та дитячих садочків Кременчука працюють у змішаному або очному форматі навчання з можливістю харчування. З серпня-вересня минулого року та з початку 2024 року заклади міста почали активно оголошувати тендери на постачання харчових продуктів. Що змінилось з останнього нашого огляду на закупки продуктів за 2019 рік — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Хто у 2024 році постачає продукти кременчуцьким закладам

У 2019 році заклади, в основному, укладали договори з такими постачальниками:

ПП «Діадема»;

ПП «МА «Дніпро»;

ПП «Агрофірма Вересень»;

ТОВ ТФ «Кремартіс»

ТОВ «Торговий дім «Кременчукм’ясо»;

ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат».

У 2024 році «у живих» залишилось приватне підприємство «Діадема», з яким навчальні заклади до нині активно укладають угоди. Раніше ТЪ писав, що школи та дитсадки проводили закупівлі без використання електронної системи — тобто укладали прямий договір з постачальником. Нині ситуація дещо змінилась — заклади проводять тендери, що дає можливість обирати вигідніші пропозиції.

За даними BI Prozorro та Prozorro, конкурентами «Діадеми» у Кременчуці стали:

ТОВ «Фундгранд» (Полтава);

ФОП Зубова Інна Вікторівна (Кременчук);

ФОП Зуєва Оксана Михаїлівна (Кременчук).

Втім, більшість угод навчальні заклади все ж таки й досі укладають з «Діадемою» та напряму.

Як вказано у Clarity Project, двоє останніх підприємців мають зв’язок — зокрема, один на двох спільний номер телефону. Ще з нововведення — навчальні заклади у більшості випадках на закупку хліба та хлібобулочних виробів укладають угоду з ТОВ «Торговий дім «Київ хліб». Раніше головним постачальником був ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат», але наразі, за даними Опендата, підприємство вже припинило діяльність.

Чи були закупівлі під час онлайн навчання

ТЪ проаналізував активність укладання угод основних постачальників з 2020 року. За даними BI Prozorro, з початку 2022 року з підприємством «Діадема» почали активно розривати договори — їх кількість найбільша, у порівнянні з періодом від 2020 до 2024 років.

Після лютого 2022 року угод з фірмою майже не укладались, активність почала зростати наприкінці 2022 року та у другій половині 2023 року — як раз тоді, коли навчальні заклади почали працювати у змішаному або очному форматі навчання.

Ситуація з ФОП дещо інша, адже вони з навчальними закладами співпрацюють не так активно, як «Діадема».

Що по цінам

ТЪ вибірково передивився закупівлі харчових продуктів (соціально значущі товари) школами та дитсадками міста за перші місяці 2024 року і порівняв з щотижневими даними моніторингу Держпродспоживслужби у Кременчуцькому районі.

У цілому ПП «Діадема» пропонує товари (за одиницю виміру) за середніми цінами, але, як і у 2019 році, деколи ціни є вищими, попри те, що товари купуються оптом. Так, наприклад, гімназія № 33 уклала напряму договір з ПП «Діадема» на закупку 300 кг картоплі. Вартість 1 кілограму складає 26 грн. За даними моніторингу Держпродспоживслужби, на кінець січня у Кременчуцькому районі ціна за кілограм картоплі складала менш як 17 гривень.

ТЪ також зацікавив тендер ліцею № 4 на закупівлю цукру. У січні школа купила приблизно 35 кг цукру за понад 2 тисячі гривні — тобто за 1 кг майже 60 грн. У тендерній документації уточнень, який саме закуповували цукор, не вказано, тож ми порівняли з цінами на цукор буряковий (кристалічний). На момент підписання угоди, ціна за 1 кг склала майже 19 гривень, що зазначено у результатах моніторингу від Держпродспоживслужби. У запиті ТЪ щодо роз’яснення деталей товару ліцей № 4 відповів, що станом на 5 лютого товар ще не отриманий, тому накладної або іншої інформації по договору школа надати не може.

Додамо, що угода укладена з компанією «Метіос трейд», попри те, що унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи вказаний ПП «Діадема».

Вибірково ми також переглянули угоди, укладені з ФОП Інна Зубова, ФОП Оксана Зуєва та ТОВ «Фундгранд». Загалом пропонують товари за середніми цінами, наприклад за 1 кг моркви — 11 кг, за 1 кг курячого філе — 124 грн.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про скарги освітян, яких змушують укладати договір з ПП «Діадема».