Як школи та дитсадки Кременчука закупляють продукти під час повномасштабної війни

Сьогодні більшість шкіл та дитячих садочків Кременчука працюють у змішаному або очному форматі навчання з можливістю харчування. З серпня-вересня минулого року та з початку 2024 року заклади міста почали активно оголошувати тендери на постачання харчових продуктів. Що змінилось з останнього нашого огляду на закупки продуктів за 2019 рік — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
У 2019 році заклади, в основному, укладали договори з такими постачальниками:
У 2024 році «у живих» залишилось приватне підприємство «Діадема», з яким навчальні заклади до нині активно укладають угоди. Раніше ТЪ писав, що школи та дитсадки проводили закупівлі без використання електронної системи — тобто укладали прямий договір з постачальником. Нині ситуація дещо змінилась — заклади проводять тендери, що дає можливість обирати вигідніші пропозиції.
За даними BI Prozorro та Prozorro, конкурентами «Діадеми» у Кременчуці стали:
Втім, більшість угод навчальні заклади все ж таки й досі укладають з «Діадемою» та напряму.
Як вказано у Clarity Project, двоє останніх підприємців мають зв’язок — зокрема, один на двох спільний номер телефону. Ще з нововведення — навчальні заклади у більшості випадках на закупку хліба та хлібобулочних виробів укладають угоду з ТОВ «Торговий дім «Київ хліб». Раніше головним постачальником був ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат», але наразі, за даними Опендата, підприємство вже припинило діяльність.
ТЪ проаналізував активність укладання угод основних постачальників з 2020 року. За даними BI Prozorro, з початку 2022 року з підприємством «Діадема» почали активно розривати договори — їх кількість найбільша, у порівнянні з періодом від 2020 до 2024 років.
Після лютого 2022 року угод з фірмою майже не укладались, активність почала зростати наприкінці 2022 року та у другій половині 2023 року — як раз тоді, коли навчальні заклади почали працювати у змішаному або очному форматі навчання.
Ситуація з ФОП дещо інша, адже вони з навчальними закладами співпрацюють не так активно, як «Діадема».
ТЪ вибірково передивився закупівлі харчових продуктів (соціально значущі товари) школами та дитсадками міста за перші місяці 2024 року і порівняв з щотижневими даними моніторингу Держпродспоживслужби у Кременчуцькому районі.
У цілому ПП «Діадема» пропонує товари (за одиницю виміру) за середніми цінами, але, як і у 2019 році, деколи ціни є вищими, попри те, що товари купуються оптом. Так, наприклад, гімназія № 33 уклала напряму договір з ПП «Діадема» на закупку 300 кг картоплі. Вартість 1 кілограму складає 26 грн. За даними моніторингу Держпродспоживслужби, на кінець січня у Кременчуцькому районі ціна за кілограм картоплі складала менш як 17 гривень.
ТЪ також зацікавив тендер ліцею № 4 на закупівлю цукру. У січні школа купила приблизно 35 кг цукру за понад 2 тисячі гривні — тобто за 1 кг майже 60 грн. У тендерній документації уточнень, який саме закуповували цукор, не вказано, тож ми порівняли з цінами на цукор буряковий (кристалічний). На момент підписання угоди, ціна за 1 кг склала майже 19 гривень, що зазначено у результатах моніторингу від Держпродспоживслужби. У запиті ТЪ щодо роз’яснення деталей товару ліцей № 4 відповів, що станом на 5 лютого товар ще не отриманий, тому накладної або іншої інформації по договору школа надати не може.
Додамо, що угода укладена з компанією «Метіос трейд», попри те, що унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи вказаний ПП «Діадема».
Вибірково ми також переглянули угоди, укладені з ФОП Інна Зубова, ФОП Оксана Зуєва та ТОВ «Фундгранд». Загалом пропонують товари за середніми цінами, наприклад за 1 кг моркви — 11 кг, за 1 кг курячого філе — 124 грн.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про скарги освітян, яких змушують укладати договір з ПП «Діадема».
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