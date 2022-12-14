Освітяни скаржаться, що їх зобов'язують купувати продукти у конкретній фірмі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 135 Коментарів: 2

Ця компанія багато років вигравала тендери та постачала продукти до освітніх закладів. У департаменті освіти кажуть, що покупка продуктів не є примусовою: за бажанням

До редакції Телеграфа звернулось кілька освітян, які працюють у трьох різних закладах міста, і поскаржились, що керівники цих закладів зобов'язують працівників придбавати продукти у компанії, що багато років забезпечувала харчуванням дитсадки та школи.

— Нам сказали, що кожен має придбати у компанії « Діадема» продуктів на 100-150 грн. Надали список найменувань — обираєш, даєш кошти, потім це замовлення привозять у заклад, — скаржиться працівниця освітнього закладу Марина.

— Спочатку це лунало, як пропозиція, але учора ми почули, що це обов'язково, — додає працівниця іншого закладу Катерина. — Я відмовилась, чекаю на прочухан.

— Зараз дітей немає, харчування не потрібно. От і шукають, де взяти гроші. Кожен заклад має назбирати кілька тисяч гривень, — зазначає вихователька Наталія.

Ми жодним чином не стверджуємо, що керівники освітніх закладів змушують працівників щось купувати у конкретної компанії. Адже це застосування адмінресурсу у воєнний час, коли Україна виборює своє право нарешті розпрощатися із «совком», звідусіль лунають промови про європейські цінності, а самі працівники намагаються звести кінці з кінцями через значне підвищення цін та фінансові труднощі.

Щодо скарг ми звернулись до очільника департаменту освіти. Геннадій Москалик повідомив, що освітяни не зобов'язані купувати продукти, але у них є можливість придбати їх за конкурентними цінами:

— Ніхто ні від кого не вимагає. До Нового року постачальник запропонував нову лінійку товару по конкурентними цінам. Для людей профспілка домовилась. До речі про це просили самі працівники. Так бувало і раніше, — повідомив пан Москалик.

Ось, що раніше »Телеграф» друкував щодо «Діадеми» — наводимо цитати.