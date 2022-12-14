Освітяни скаржаться, що їх зобов'язують купувати продукти у конкретній фірмі

Ця компанія багато років вигравала тендери та постачала продукти до освітніх закладів. У департаменті освіти кажуть, що покупка продуктів не є примусовою: за бажанням
До редакції Телеграфа звернулось кілька освітян, які працюють у трьох різних закладах міста, і поскаржились, що керівники цих закладів зобов'язують працівників придбавати продукти у компанії, що багато років забезпечувала харчуванням дитсадки та школи.
— Нам сказали, що кожен має придбати у компанії «Діадема» продуктів на 100-150 грн. Надали список найменувань — обираєш, даєш кошти, потім це замовлення привозять у заклад, — скаржиться працівниця освітнього закладу Марина.
— Спочатку це лунало, як пропозиція, але учора ми почули, що це обов'язково, — додає працівниця іншого закладу Катерина. — Я відмовилась, чекаю на прочухан.
— Зараз дітей немає, харчування не потрібно. От і шукають, де взяти гроші. Кожен заклад має назбирати кілька тисяч гривень, — зазначає вихователька Наталія.
Ми жодним чином не стверджуємо, що керівники освітніх закладів змушують працівників щось купувати у конкретної компанії. Адже це застосування адмінресурсу у воєнний час, коли Україна виборює своє право нарешті розпрощатися із «совком», звідусіль лунають промови про європейські цінності, а самі працівники намагаються звести кінці з кінцями через значне підвищення цін та фінансові труднощі.
Щодо скарг ми звернулись до очільника департаменту освіти. Геннадій Москалик повідомив, що освітяни не зобов'язані купувати продукти, але у них є можливість придбати їх за конкурентними цінами:
— Ніхто ні від кого не вимагає. До Нового року постачальник запропонував нову лінійку товару по конкурентними цінам. Для людей профспілка домовилась. До речі про це просили самі працівники. Так бувало і раніше, — повідомив пан Москалик.
Ось, що раніше »Телеграф» друкував щодо «Діадеми» — наводимо цитати.
- 2007 р. М’ясо для дітей подорожчало вдвічі: «У грудні 2006 та у січні 2007 року «Телеграф» з упертістю маніяка писав про тендери на харчування у школах та дитсадках. Тендери проводило міське управління освіти. Режим, у якому вони відбувалися — особливо тендер на шкільне харчування — дали нам підстави думати, що тендери прописані під одного, цілком конкретного фігуранта – фірму «Діадема». Про тендер на шкільне харчування взагалі вчасно не дізналась жодна фірма, окрім «Діадеми» та «Богдана». Тож і змагалися між собою лише «Діадема» та «Богдан» — а їх у місті пов’язують з однією людиною — приватним підприємцем пані Голосною. Перемогла «Діадема» — вона постачатиме харчі до шкільних їдалень протягом 2007 року. У тендері на постачання продуктів до дитсадків міста також перемогла фірма «Діадема». Після закінчення тендерів «ТелеграфЪ» надрукував матеріал «Дешево та підозріло» Тоді у нас викликали щире здивування ціни, які задекларувала переможниця «Діадема». Високоякісну яловичину (а до шкіл та дитсадків має завозитись лише м’ясо 1 сорту) «Діадема» обіцяла завозити за ціною 14 грн 18 коп... 60 календарних днів пройшло. Вже минулого тижня «Діадема» завезла до дитсадків м’ясо за ціною 26 гривень за кілограм. Це майже вдвічі дорожче, ніж вона обіцяла».
- 2016 р. «До кременчуцьких шкіл завозять найдорожчі продукти – м’ясо по 99 гривень, яйця — по 19...» : «Ціни шкільного постачальника просто вражають — картопля по 7 грн, буряк по 9 грн, морква – по 13. Та найсильніше враження на нас справила вартість яловичини — 99,6 грн. «Телеграф» взагалі не бачив такої ціни у торговельних мережах станом на лютий. За нашими спостереженнями, у супермаркетах на той період вартість яловичини коливалася від 75 до 82 грн. То чому до шкільних їдалень завозяться такі дорогущі овочі й м’ясо по 99 гривень?».
- 2019 р. «У кременчуцькі школи та дитсадки купують масло за завищеною ціною»: «Причина проста і очевидна: не проводять торги. Керівництво шкіл та дитсадків напряму укладає договори з чотирма фірмами, за якими стоїть приватний бізнес однієї людини».