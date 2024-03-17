Огляд укриттів, нові тролейбуси та «Алея Пам'яті» — головне за тиждень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 279

Реорганізація закладів освіти у районі, новий тролейбусний маршрут та коли у Кременчуці вимкнуть опалення — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли пропустити

Цього тижня журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із депутатською комісією відвідали кілька закладів освіти міста та оглянули наявні там укриття.

Зокрема, директор Кременчуцької гімназії № 12 В’ячеслав Носкін розповів, що для учнів закладу освіти катастрофічно не вистачає місць в укритті. Для збільшення кількості відвідування учнями Кременчуцької гімназії № 8 у закладі освіти почали облаштовувати ще одне укриття. В укритті Кременчуцького ліцею № 17 «Вибір» облаштовані спальні місця для учнів ПТУ № 26, куди ті спускаються під час нічних повітряних тривог. Також журналісти побачили, в яке укриття ходять учні Кременчуцької гімназії № 31.

Детальніше про сховища у цих закладах освіти читайте у наших матеріалах.

У Кременчуці міська влада планує створити пам’ятний знак, присвячений жертвам ракетного удару по торговельному центру «Амстор». Пам’ятник планують розташувати у сквері в Придніпровському парку, де висадили дерева на згадку про загиблих в «Амсторі». Скільки грошей планують виділити та коли знак відкриють, розповідаємо у матеріалі.

У Кременчуці планують створити «Алею Пам’яті» для вшанування учасників і жертв російсько-української війни. 12 березня під час засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки влада розглядала варіант розташування алеї біля виконкому. Проте 15 березня на сесії міської ради обговорювали розміщення Алеї у парку Слави. Чому вирішили змінити місце розташування, скільки коштів необхідно для створення Алеї та коли її планують відкрити — читайте у нашому матеріалі.

12 березня у Крюківському районному суді відбулося передостаннє засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич. Засідання розпочалося із допиту обвинуваченого, далі слово мали захисники сторін, а наостанок суддя надала Шаблію можливість виступити перед присутніми з останнім словом. Що розповів обвинувачений та коли відбудеться оголошення вироку — читайте у нашому матеріалі із зали суду.

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» оголосило 4 тендери на ремонти укриттів, загальна вартість яких сягнула понад 1,7 млн грн. Станом на 12 березня, два з них скасували через відсутність пропозицій. У інших двох тендерах вже є переможці — двоє підприємців, які мають угоди з місцевою владою на суму з десяток мільйонів гривень. Які суми планують витратити на ремонт кожного з укриттів та що відомо про підрядників, які стали переможцями тендерів — «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався.

11 березня міський голова Віталій Малецький зустрівся з працівниками міської дитячої лікарні, яку приєднують до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Мер розповів, чи чекають медиків скорочення, та говорив про болюче питання — відпустки. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» теж відвідали зустріч та дізналися, що розповів міський голова медикам.

Також під час зустрічі Малецького обурило те, що у лікарні «Придніпровська» лікар заряджає своє авто від електромережі медзакладу. Детальніше про цю ситуацію — у нашому матеріалі.

З програми «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки журналісти «Телеграфа» дізналися, яку суму міська влада планує витратити на придбання квітів для вшанування пам’яті жертв війни. Скільки на це виділять цього року — читайте далі.

Минулого року опалювальний сезон у Кременчуці закінчився наприкінці березня. Коли ж опалення планують вимкнути цієї весни — міський голова розповів 14 березня на засідання виконкому. Детальніше про це розповіли у матеріалі.

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» оголосило тендер на закупку 20 нових тролейбусів. Які технічні вимоги до автотранспорту, скільки нові тролейбуси коштуватимуть та де візьмуть на них гроші — «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався.

14 березня на засіданні виконкому міський голова розповів, що завдяки цим тролейбусам планують створити нові маршрути у місті. Куди тролейбуси їздитимуть — читайте далі.

Протягом кількох років в Україні закриють школи, де навчається менш ніж 45 учнів. «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, які школи можуть закрити у Кременчуцькому районі.

Також цього тижня стало відомо, що Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 приєднають до Кременчуцької початкової школи № 15. Причини такого рішення — у нашому матеріалі.