На Левів чекають перешкоди, а у Водоліїв буде багато спілкування та подорожей: гороскоп на 18-24 березня

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 464

Овен (21.03-20.04)

Розташування зiрок як i ранiше несприятливе. Робота зажадає швидкої реакцiї на подiї i факти i не принесе значних результатiв. Турботи всього тижня можуть бути пов`язанi з проблемами. Овни можуть проявляти квапливiсть, зайву гарячнiсть. Багато їхнiх висновкiв i рiшень будуть поспiшними i спричинять за собою важкi наслiдки. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 24.

Тілець (21.04-21.05)

Справи, якi з`являться у Тiльцiв, виявляться не дуже обтяжливими. Отже, вони не повиннi вiдчувати себе змученими i втомленими в кiнцi тижня. У другiй половинi тижня може виникнути необхiднiсть переглянути вiдносини з родичами, встановити взаєморозумiння. Можливi рiзкi змiни настрою, дратiвливiсть. Тiльцi можуть стати на стежку критиканства. Багато хто з них буде здатний героїчно вiдстоювати який-небудь найбанальнiший iдеал, але в той самий час висловлять нищiвну критику на будь-якi проекти, розрахованi на тривалий термiн. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 19.

Близнюки (22.05-21.06)

Ймовiрне загострення чуттєвостi, схильностi до мiстицизму. Можливо, Близнюкiв чекають помилки в поведiнцi через невiрне уявлення про ситуацiю, що склалася. Можливi рiзкi i раптовi перепади в настрої. Близнюки повиннi бути готовi до того, що спiлкування зi старшими членами сiм`ї може зiпсувати їм настрiй. Можлива нестриманiсть Близнюкiв в словах i емоцiях, нещаднiсть i безцеремоннiсть. Не виключенi серйознi проблеми i в романтичних вiдносинах. Сприятливi днi: 18, 22; несприятливi: 21.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень сприятливий для фiнансових операцiй. Всi справи так чи iнакше будуть пов`язанi з грошима: доведеться вiддавати i знову брати у борг, займатися пошуками нових заробiткiв, допомагати близьким родичам. Тиждень присвячений об`єднанню людей, сприятливий для зачаття, укладення шлюбу. Ймовiрне вiдновлення вiдносин з колишнiм чоловiком, другом, втраченими родичами. Тиждень одкровень i вiдкриттiв. Творчий пiдхiд може призвести до розкриття внутрiшнього потенцiалу. Сприятливi днi: 19, 23; несприятливi: 22.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень пов`язаний з перешкодами. Серйознi перешкоди з боку чиновникiв або чужi помилки ускладнять просування до мети. В дорозi можливi затримки через непорозумiння. Левам доведеться частково змiнити свої плани. Деякi будуть вимушенi вiдмовитися вiд важливих покупок i придбання нерухомостi. Турботи всього тижня будуть пов`язанi з неприємностями. Небажанi колективнi заходи. Несприятливий тиждень для одруження, початку нових справ. Вся iнформацiя цього тижня повинна суворо перевiрятися. Можлива неадекватна реакцiя Левiв на оточення. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 24.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень отримання нових джерел енергiї, самоствердження. Поспiшнiсть в рiшеннях, неуважнiсть або спроби вирiшувати кiлька справ одночасно приведуть до помилок або фiнансових втрат. Хороший час для завершення справ, аналiзу пройденого шляху. Ймовiрно, ваша активнiсть буде вiдмiчена керiвництвом або партнерами. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 24.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень припускає випробування, перевiрки, iнспекцiї, пiдступи i каверзи. Цей перiод може пiднести вам сюрпризи i несподiванi вiстi, як поганi, так i хорошi. Обстановка в сiм`ї може бути напруженою. Вiдносини з коханими будуть перевiрятись на мiцнiсть. Тиждень припускає включення космiчної енергiї, божественнi одкровення, очищення думок, прояснення свiдомостi. Можливо, до вас дiйде усвiдомлення вiчних iстин, якi збагатять ваш внутрiшнiй свiт. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень сприятливий для дiлових операцiй, роботи з банками або iншими фiнансовими структурами. Ймовiрне отримання кредиту, позики, спонсорської допомоги. Багато Скорпiонiв одержать шанс створити хорошу базу для просування вперед. Подiї цього тижня сприятимуть дiловiй активностi Скорпiонiв i реалiзацiї їхнiх здiбностей. Творчий пiдхiд до справи може сприяти значним вiдкриттям. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 23.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень припускає тверезу оцiнку дiйсностi, мудрiсть, смиреннiсть. У немолодих Стрiльцiв вельми вiрогiднi складнощi в особистому життi. Пiдвищенi претензiї до близької людини можуть привести до скандалу. Тиждень не зовсiм вдалий для вирiшення яких-небудь серйозних питань. Гасло тижня — тихе сiмейне щастя. В кiнцi тижня можливе отримання неприємної звiстки, до чого слiд вiднестися спокiйно.

Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 22.

Козеріг (22.12-20.01)

Несприятливий тиждень для активних починань i активної боротьби. Можливо, саме Козерогiв наздоженуть невирiшенi проблеми або колишнi помилки в справах. Основна частина часу йтиме на метання мiж особистими iнтересами i професiйними обов`язками. Завзятiсть Козерогiв в досягненнi мети може послужити їм погану службу. Небажання прислухатися до мудрих порад примусить їх витратити весь запас енергiї. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 20.

Водолій (21.01-19.02)

Сприятливий перiод для розширення спiлкування, комерцiйних поїздок, подорожей. Вiрогiднi новi знайомства або вiдновлення старих зв`язкiв. Життєвий потенцiал Водолiїв може бути на високому рiвнi, що дозволить їм впоратися з будь-якою справою. Сприятливий тиждень. Велика частина неприємностей зникне сама собою, якщо Водолiї не втручатимуться в звичайний хiд подiй. У справах серцевих передбачається несподiвана приємна подiя. Не виключено, що Водолiям вдасться успiшно вирiшити любовнi проблеми. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 22.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень вiдмiчений суєтою. Може так трапитися, що дрiбний клопiт зашкодить Рибам рацiонально планувати свiй тиждень. Багатьом буде важко слiдувати намiченим планам. Тиждень характеризується розривом родинних зв`язкiв. Не виключенi взаємнi докори i незадоволенiсть один одним. Риби-жiнки втручатимуться в чужi конфлiкти, втратять самовладання. Багато хто вiдчує себе самотнiм. Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 18.