«Епідемія повернулася»: на Полтавщині зростає захворюваність на туберкульоз

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 127

На Полтавщині фіксують зростання захворюваності на туберкульоз після декількох років зниження. Про це йшлося на першому в цьому році засіданні Полтавської обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ та наркозалежності.

Віктор Лисак, директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, наголосив на необхідності протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в умовах воєнного часу та міграції населення.

За статистикою Центру громадського здоров’я МОЗ України, область переживає зростання захворюваності на туберкульоз. За словами Володимира Печериці, директора «Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру», епідемія туберкульозу повернулася.

— Епідемія повернулася. Ми ставили амбітні завдання, але війна відкинула наші зусилля на 8-10 років назад, — сказав Печериця.

Найвища захворюваність зафіксована у Лубенському районі — 87,9 на 100 тисяч населення, та у Полтаві — 70,5. Найнижча — 31 на 100 тисяч населення — у Миргородському районі.

Члени координаційної ради затвердили план місячника боротьби з туберкульозом. Зусилля будуть направлені на зменшення резервуара інфекції, зокрема через організацію виїздів флюорографа у райони з низьким рівнем захворюваності.