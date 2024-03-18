Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 120

З 1 квітня автоматично підвищать розмір виплати на одну дитину з 2 361 гривні до 7 800 гривень та до 6 100 гривень на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей

Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

З 1 квітня автоматично підвищать розмір виплати на одну дитину з 2 361 гривні до 7 800 гривень та до 6 100 гривень на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей.

Такі зміни стосуються дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які добровільно брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Нагадаємо, що ВПО та українці, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу малозабезпеченим.