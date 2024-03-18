Завтра у Кременчуці попрощаються з Феодосієм Провізіоном

Прощання відбудеться в МПК, об 11.00
Завтра, 19 березня, у Кременчуці попрощаються з відомим педіатром Феодосієм Провізіоном.
Прощання відбудеться у Міському палаці культури, об 11.00.
Нагадаємо, що Феодосій Провізіон помер на 97 році життя. Він був почесним громадянином Кременчука, видатним лікарем, багаторічним очільником Кременчуцької дитячої лікарні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
Кременчуг и Крюков: 200 лет вместе!
Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни
Знайшли невідому картину Куруківської битви
Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов