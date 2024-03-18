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Завтра у Кременчуці попрощаються з Феодосієм Провізіоном

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 180

 

Прощання відбудеться в МПК, об 11.00

Завтра, 19 березня, у Кременчуці попрощаються з відомим педіатром Феодосієм Провізіоном.

Прощання відбудеться у Міському палаці культури, об 11.00.

Нагадаємо, що Феодосій Провізіон помер на 97 році життя. Він був почесним громадянином Кременчука, видатним лікарем, багаторічним очільником Кременчуцької дитячої лікарні.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання педіатр лікар дитяча лікарня смерть
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