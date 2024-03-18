Де у Кременчуці 19 березня не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 18 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Софії Русової, 9-72А;
- пров. Лютневий, 1-23;
- вул. Озерна, 3-21/5;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;
- вул. Європейська, 25, 25А, 27, 31, 44В;
- вул. Переяславська, 40;
- вул. Сержанта Мельничука, 7, 9;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- вул. Марка Вовчка, 2-28;
- просп. Полтавський, 221-241;
- вул. Размислова, 3-34А;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Олександрійська;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9, 11, 24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 6, 119;
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 62-100;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
- вул. 29 Вересня, 24;
- вул. Небесної Сотні, 36/38-39;
- вул. Троїцька;
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- с. Соснівка;
- вул. Проліскова, 9.
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