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Де у Кременчуці 19 березня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 18 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • пров. Лютневий, 1-23;
  • вул. Озерна, 3-21/5;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
  • пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;
  • вул. Європейська, 25, 25А, 27, 31, 44В;
  • вул. Переяславська, 40;
  • вул. Сержанта Мельничука, 7, 9;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • вул. Марка Вовчка, 2-28;
  • просп. Полтавський, 221-241;
  • вул. Размислова, 3-34А;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9, 11, 24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 6, 119;
  • вул. Зарічна, 6, 12, 16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62-100;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
  • вул. 29 Вересня, 24;
  • вул. Небесної Сотні, 36/38-39;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки;
  • с. Соснівка;
  • вул. Проліскова, 9.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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