Де у Кременчуці 19 березня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 18 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Софії Русової, 9-72А;

пров. Лютневий, 1-23;

вул. Озерна, 3-21/5;

туп. Садківський, 3/3-23;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

вул. Віри Холодної, 33-66А;

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;

вул. Європейська, 25, 25А, 27, 31, 44В;

вул. Переяславська, 40;

вул. Сержанта Мельничука, 7, 9;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

вул. Марка Вовчка, 2-28;

просп. Полтавський, 221-241;

вул. Размислова, 3-34А;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Олександрійська;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9, 11, 24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 6, 119;

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 62-100;

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 203-207;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Небесної Сотні, 36/38-39;

вул. Троїцька;

вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Революціонерів, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

с. Соснівка;

вул. Проліскова, 9.

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