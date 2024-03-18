Кременчуччина попрощалася із військовим з Горішніх Плавнів Дмитром Грабовим

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 212

Сьогодні, 18 березня, у Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим на російсько-українській війні Дмитром Грабовим. Поховали воїна із військовими почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Дмитро Вікторович Грабов народився 19 серпня 1973 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 8 класів середньої школи №2 продовжив навчання у гірничо-металургійному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка.

У 1992-1994 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. З 1994 року розпочав трудову діяльність на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті в цеху виробництва окатків електрослюсарем, у 2002 році переведений на посаду начальника дільниці у теплосиловому цеху. У 2010 році закінчив Національний гірничий університет, де здобув кваліфікацію гірничого інженера-електрика.

З 2015 року захищав Батьківщину на сході України, був неодноразово нагороджений державними відзнаками. З 2018 року працював начальником відділу енергоефективності Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області.

26 травня 2022 року мобілізований на російсько-українську війну. 13 березня 2024 року старший сержант Збройних Сил України Дмитро Грабовий відійшов у вічність в районі села Вишневе Дніпропетровської області.