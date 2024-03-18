Кременчуцькій лікарні планового лікування потрібно 660 тисяч гривень на встановлення генераторів

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 59

Кременчуцькій лікарні планового лікування потрібно 660 тисяч гривень на встановлення двох дизельних генераторів. 15 березня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати внесли ці витрати до комплексної програми розвитку лікарні планового лікування на 2024 рік.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йшлося, що виникла нагальна потреба у забезпеченні критичних споживачів (операційний блок хірургічного відділення головного корпусу та операційні, перев'язочні, палата інтенсивної терапії, аварійне освітлення, ліфт кардіологічного корпусу) медзакладу у разі надзвичайного стану.

І для цього необхідно встановити та під'єднати два дизельних генератори, кожний номінальною потужністю 30 кВА у кожусі. Генератори лікарня отримала як благодійну допомогу від Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію та виконати роботи:

реконструкцію електричних мереж для встановлення резервного джерела живлення (дизельної електростанції) для кардіологічного корпусу,

реконструкцію електричних мереж для встановлення резервного джерела живлення (дизельної електростанції) для операційного блоку хірургічного відділення головного корпусу.

Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по двох об’єктах становить 660 тисяч грн.

Раніше ми писали, що у лікарні «Кременчуцька» закінчується встановлення ангіографа, але потрібно ще 3 млн гривень.