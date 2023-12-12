Борець з Кременчука Ірфан Мірзоєв завоював золото міжнародного турніру Arvo Haavisto

9 грудня в Ільмайокі (Фінляндія) відбувся традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби Arvo Haavisto. Збірна України завоювала 6 медалей. Це дозволило команді посісти перше місце турніру.
Як повідомив «Телеграфу» тренер Анатолій Коханевич, Кременчук представив кримський татарин Ірфан Мірзоєв. Спортсмен змагався у ваговій категорії 72 кг, де завоював «золото».
Напередодні, Ірфан виступив у Гапаранді (Швеція) у ваговій категорії до 77 кг, де посів 3 місце.
Нагадаємо, що вихованці та випускники Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли три призових місця на Кубку України U 20 з греко-римської боротьби.
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