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Кременчук, Спорт, Топ-новина

Борець з Кременчука Ірфан Мірзоєв завоював золото міжнародного турніру Arvo Haavisto

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1

 

Збірна України завоювала 6 медалей

9 грудня в Ільмайокі (Фінляндія) відбувся традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби Arvo Haavisto. Збірна України завоювала 6 медалей. Це дозволило команді посісти перше місце турніру.

Як повідомив «Телеграфу» тренер Анатолій Коханевич, Кременчук представив кримський татарин Ірфан Мірзоєв. Спортсмен змагався у ваговій категорії 72 кг, де завоював «золото».

Напередодні, Ірфан виступив у Гапаранді (Швеція) у ваговій категорії до 77 кг, де посів 3 місце. 

Нагадаємо, що вихованці та випускники Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли три призових місця на Кубку України U 20 з греко-римської боротьби

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба Ірфан Мірзоєв
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