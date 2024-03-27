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«Не можемо дивитися на піст, як на самовдосконалення». Що говорить кременчуцьке духовенство про Великий Піст

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 3

  

Багато вірян забувають справжній сенс події

У православних християн триває Великий Піст, який розпочався понад тиждень тому і завершиться святом Воскресіння Христового — за новоюліанським календарем це 5 травня. У доповнення матеріалу «Кременчуцького Телеграфа» протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон розповів про особливості сприйняття Великого Посту, знакової події для християн.

За словами священника, багато вірян сприймають Великий Піст, як засіб самовдосконалення, забуваючи його справжній сенс.

 

— Ми не можемо дивитися на піст, як на самовдосконалення. Ні-ні, це помилкове бачення і судження. Я більше пощуся. Це дуже добре. Я більше молюся. І це теж похвально. Я частіше беруся до таїнства святої сповіді й до святого причастя. І це душеспасительно. Але основою цього всього має бути радість у Бозі. Якщо цієї радості немає, то тоді є небезпека, що ми з Вами просто скотимось до самовдосконалення, — розповідає Володимир Макогон.

Протоієрей додає, що Великий Піст має готувати вірян не лише до Великодня.

— Ось, ти вирвався з-за зашморгу гріха. Не повертайся туди. Ось, ти розірвав пута гріховні. Не вертайся назад. Ось, тобі вдалося. Воно (піст — ред.) веде людину до спасіння. До чогось більшого, ніж тільки урочистості, які увінчують великодний піст з нагоди світлого і лучезарного Воскресіння Христового, — говорить Володимир Макогон.

Нагадаємо, Володимир Макогон розповів про те, які є обмеження під час Великого посту і хто може його не тримати.

ПО ТЕМІ:

Благовіщення. Кременчуцький протоієрей розповів про історію свята та послаблення під час посту

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Великий піст ПЦУ віряни
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