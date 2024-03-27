«Не можемо дивитися на піст, як на самовдосконалення». Що говорить кременчуцьке духовенство про Великий Піст

У православних християн триває Великий Піст, який розпочався понад тиждень тому і завершиться святом Воскресіння Христового — за новоюліанським календарем це 5 травня. У доповнення матеріалу «Кременчуцького Телеграфа» протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон розповів про особливості сприйняття Великого Посту, знакової події для християн.
За словами священника, багато вірян сприймають Великий Піст, як засіб самовдосконалення, забуваючи його справжній сенс.
Протоієрей додає, що Великий Піст має готувати вірян не лише до Великодня.
Нагадаємо, Володимир Макогон розповів про те, які є обмеження під час Великого посту і хто може його не тримати.
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