«Потужність кар'єру 34 мільйони тонн руди на рік»: на ГЗК показали безперервний процес створення залізорудних котунів

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 650

На підприємстві розповіли про дистанційне керування автомобілями у кар'єрі, штучний інтелект та передові технології, впровадження яких довелося призупинити на час повномасштабного вторгнення. Також стало відомо, на скільки років вистачить запасів видобування сировини

У рамках престуру гірничозбагачувальними комбінатами компанії Ferrexpo журналістам показав ланцюг створення залізорудних котунів, які являються основою сировини для металургійної промисловості. За словами голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса, потужність кар'єру дорівнює 34 мільйони тонн руди на рік. Працює в кар'єрі 1,5 тисячі людей без перерви на вихідні чи свята. Середня заробітна плата у працівників основних професій, близько 30 тисяч гривень на місяць.

— На підприємстві зараз, в цілому, працює 8 тисяч осіб. Вважайте, що кожен другий працівник — це мешканець Горішніх Плавнів. Ще є 3-4 тисячі підрядників, які з нами співпрацюють, — розповів Віктор Лотоус.

За словами голови Правління, запасів видобування вистачить ще на 40 років. Зараз глибина кар'єру сягає 450 метрів.

— Розраховані проєктні потужності до глибини 700 метрів. Хоча руда є й далі, до глибини 1,5 тисячі метрів. Потім буде прийняте рішення, або про підземний спосіб видобування, або ж, залежно від економічної ситуації, може бути прийняте рішення про те, що потрібно засипати кар'єр, чи затопити його. Кар'єр глибиною 700 метрів може затоплюватися природним шляхом 200 років, — розповіли на підприємстві.

У рамках престуру журналістам показали диспетчерську, яка була побудована для того, щоб керувати кар'єром не лише Єристівського ГЗК, а й усіма кар'єрами групи Ferrexpo.

— До війни у нас були автоматизовані самоскиди, бурові верстати, але нині ми їх не використовуємо, адже можуть працювати засоби радіолокаційної боротьби, які впливають на зв’язок. Впроваджена нами система допомагала зробити так, щоб транспортування відбувалося за допомогою штучного інтелекту та бортового комп’ютера. Автоматизований самоскид обладнаний антеною з GPS та Wi-Fi. За допомогою даної системи одна людина може керувати одночасно чотирма автомобілями. Подібні технології дають можливість мінімізувати похибку, регламентне використання обладнання, зменшення впливу фізичних факторів, — зазначив очільник служби гірничотехнічних систем Єристівського ГЗК Артем Дуднік.

Завдяки передовим технологіям та безперервному процесу виробництва, у довоєнні часи в кар'єрах працювало 85 автосамоскидів, констатують на підприємстві.

— Одна зміна була близько 600 осіб на два кар'єри. Зараз ця цифра зменшилася до 300-350 осіб. Дякуємо ЗСУ, що Чорне море стало суднохідним, і ми можемо відправляти свої вантажі через нього. Це стимулює виробництво, — констатував виконувач обов’язків генерального директора Єристівського ГЗК Тарас Зінченко.

Після кар'єру та центру управління журналістам показали виробничий цех прес фільтрації. У ньому подроблена та відділена руда фільтрується. Та відправляється на сушку.

— Сушаться котуни при температурі 1000 градусів. Висушені окатки поступають на обпалювальну піч, саме там вони спікаються при температурі 1300 градусів перетворюються на металокераміку. Після охолодження окатки подаються на відвантаження. Якщо руда сьогодні зірвана та відвантажена, вже до обіду ця руда перетворюється на котуни. Це непереривний цикл. Руду ми беремо з двох кар'єрів Полтавського та Єристівського ГЗК, — розповів завідувач музею історії ПрАТ «Полтавський ГЗК» Микола Стахів.

Нагадаємо, на підприємстві Ferrexpo розповіли, що жінки активно освоюють професії, які раніше частіше обіймали чоловіки. В рамках престуру журналістам показали, як компанія впроваджує тенденції енергоефективності.