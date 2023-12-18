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Кременчук, Спорт

Спортсмени із Кременчука здобули призові місця на Всеукраїнському чемпіонаті з єдиноборств

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 147

 

Додому вони привезли одне «золото» та дві «бронзи»

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнському чемпіонаті з панкратіону та греплінгу. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Кременчук на змаганнях представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені В. Кисельова та спортивного клубу «Спарта».

У загальному результаті за підсумками журі представники СК «Спарта» здобули третє місце.

 

Не залишилися спортсмени й без персональних нагород. Аріна Авраменко виборола І місце у грепплінгу, Олексій Желябін — III місце у грепплінгу, Тихон Шишмаков — 3 місце у панкратіоні.

Змагання відбувалися на минулих вихідних у Кропивницькому. Участь брали понад 250 спортсменів із 18 спортивних клубів. 

Окрім Кременчука, область також представляли борці із Горішніх Плавнів та Лубен.

Панкратіон — давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту. Поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою. 

Грепплінг — спортивне єдиноборство, комплексний вид боротьби.  Цей вид спорту передбачає боротьбу на підкорення — основною метою спортсмена є примусити суперника здатися. Ударна техніка в грепплінгу суворо заборонена.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук ДЮСШ Спарта
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