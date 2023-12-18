У Кременчуці на перехресті зіткнулися два легковики

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18 грудня у Кременчуці близько 17.10 на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередньою інформацію правоохоронців, на перехресті зіткнулися легкові автомобілі ВАЗ та Skoda Octavia.

На місці працюють правоохоронці для з'ясування причин та обставин аварії.

Рух на перехресті частково ускладнений.

Нагадаємо, учора вночі у Глобиному п'яний водій в'їхав у бетонний паркан та будівлю.