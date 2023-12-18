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Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавщини виготовляв тютюнові вироби, які потім збував на Дніпропетровщині — прокуратура

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 198

 

Правоохоронці провели понад 30 обшуків для виявлення незаконних товарів

Чоловіка з Полтавщини та його спільників з Дніпропетровщини судитимуть за незаконне виготовлення і продаж тютюнових виробів та електронних сигарет. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За інформацією слідчих, чоловіки організували постачання в Україну електронних сигарет та іншої продукції для куріння без акцизного податку.

Також вони налагодили виготовлення тютюнових виробів та замінників тютюну, які потім реалізовували у магазинах Дніпропетровщини.

 

Правоохоронці провели у складських приміщеннях та місцях реалізації товарів понад 30 обшуків, під час яких виявили та вилучили:

  • майже 32,5 тис. штук електронних пристроїв для куріння та електронних сигарет;
  • понад 14 тис. ампул і флаконів рідкого нікотину та гліцерину;
  • майже 15 тис. пачок тютюнової суміші для куріння кальяну;
  • 52 мішки сухого тютюну;
  • понад 8 тис. ампул та флаконів з ароматизаторами;
  • розчинники, концентрати, змішувачі, подрібнювачі, прилади для розігрівання сировини, пакувальний матеріал тощо.

 

Усього поліція вилучила тютюнової сировини та обладнання на суму понад 17 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні у Кременчуцькому районі правоохоронці виявили підпільний цех із незаконного виготовлення тютюну.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: прокуратура Полтавщини тютюн електронні сигарети
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