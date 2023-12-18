Житель Полтавщини виготовляв тютюнові вироби, які потім збував на Дніпропетровщині — прокуратура

Чоловіка з Полтавщини та його спільників з Дніпропетровщини судитимуть за незаконне виготовлення і продаж тютюнових виробів та електронних сигарет. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
За інформацією слідчих, чоловіки організували постачання в Україну електронних сигарет та іншої продукції для куріння без акцизного податку.
Також вони налагодили виготовлення тютюнових виробів та замінників тютюну, які потім реалізовували у магазинах Дніпропетровщини.
Правоохоронці провели у складських приміщеннях та місцях реалізації товарів понад 30 обшуків, під час яких виявили та вилучили:
Усього поліція вилучила тютюнової сировини та обладнання на суму понад 17 млн грн.
Нагадаємо, у жовтні у Кременчуцькому районі правоохоронці виявили підпільний цех із незаконного виготовлення тютюну.
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