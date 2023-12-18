На кременчуцькому перехресті не розминулися два автомобілі

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 270

18 грудня у Кременчуці близько 17.40 на перехресті вулиць Троїцької та Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Як інформують правоохоронці, на перехресті зіткнулися два легкові атомобілі.

Рух на дорозі частково ускладнений.

Патрульна поліція з'ясовує причини та обставини аварії.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи також зіткнулися дві автівки.