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Кременчук, Культура, Фотоколекція

До Кременчука завітав співак Олег Shumei

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 148

 

На сцені палацу культури «Нафтохімік» лунали такі пісні, як «Буревіями», «Волосся», «Пробач», «Біля тополі», «Вище хмар», «Мальви» та інші

Вчора, 17 грудня, до Кременчука завітав співак Олег Shumei та презентував альбом «Комета».

 

З перших слів артист «оживив» зал. Усі почали аплодувати та вигукувати співаку, а з першої пісні — підспівувати.

Того дня на сцені палацу культури «Нафтохімік» лунали такі пісні, як: «Буревіями», «Волосся», «Пробач», «Біля тополі», «Вище хмар», «Мальви» та інші.

Під час однієї з пісень артист заграв на флейті та вразив цим зал, фанати аплодували стоячи.

 

Під кінець концерт став на паузу та на сцену вийшла організаторка концерту Олена, яка провела аукціон. Після нього Олег Shumei повернувся на сцену, заспівав ще кілька пісень та попрощався з публікою.

 

Також під час концерту від Кременчуцької районної військової адміністрації нагородили Олега Shumei, організаторку концерту Олену та директора концертної агенції «За патріотизм, самовіддану працю, стійку громадську позицію, активну допомогу й підтримку ЗСУ». А також за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху й з нагоди міжнародного Дня волонтера.

 

А одна з фанаток Олега подарувала йому квіти та прапор України.

 

Нагадаємо, що минулого разу Олег Shumei приїздив до Кременчука 3 серпня цього року. Тоді він ще розповів, що його любов до музики почалася з дитинства.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Дарія Згура Фото: Кирило Воронцов
Теги: культура концерт Нафтохімік
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