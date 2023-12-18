Незламні та сталеві: Ferrexpo презентувала результати корпоративної програми жіночого лідерства на форумі у Києві

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 94 Новини компаній

Минулого четверга у Києві відбувся форум жіночого лідерства «Сталеві» від видання mind.ua, що об'єднав українських жінок, які мали змогу ділитися своїми навичками та досвідом.

Форум був відзначений не лише якістю своїх учасників, але і своєрідністю мети та завдань.

Його гасло «Незламні та сталеві» несе в собі важливу філософію — зміцнювати власну стійкість та витривалість, попри всі випробування та складнощі, які постають перед Україною та її громадянами.

Учасниці форуму обговорили різні аспекти жіночого лідерства, включаючи досвід реалізації програм гендерної рівності та інклюзії в бізнесі.

Однією з головних спікерів була Анна Адом, директорка з управління персоналом гірничо-металургійної компанії Ferrexpo в Україні, що на Полтавщині володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК. Директорка поділилася досвідом впровадження гендерної рівності на підприємствах та навела приклади позитивного впливу цього підходу на фінансові показники компанії.

«Ми вирішили, що якщо і розпочинати програму, вона має бути комплексною, охоплювати всі напрямки в компанії. Якщо компанія на 10% підвищує рівень жінок у ланках менеджменту, то її фінансові показники зростають також на 10% — про це говорять дослідження. Якщо ми різноманітні, то ми краще керуємо ризиками, у нас краще розкриваються таланти і потенціали, краще зростає бізнес», — зазначила директорка.

З 2019 року 3 групи випускниць завершили навчання у корпоративній програмі Ferrexpo для розвитку жіночого лідерства за назвою Femunity.

У 2022 році компанія Ferrexpo розширила її на всеукраїнський рівень. Завдяки їй 50 жінок з різних секторів економіки та державної служби мали змогу здобути знання необхідні для розвитку лідерських якостей під час війни. Компанія підтримала проєкт ООН Жінки «Прогресія», надавши грантову допомогу 5 його випускницям.

Учасниці форуму прийшли до висновку, що для досягнення гендерної рівності в Україні необхідно докладати зусиль для створення комплексного підходу, який включає навчання, інклюзивну культуру та підтримку жіночих ініціатив у сфері лідерства.

Форум «Сталеві» став важливою платформою для обговорення та підтримки жіночого лідерства в Україні. Його учасниці показали, що незалежно від складнощів часів, жінки готові бути незламними та сталевими лідерками, сприяючи розвитку країни та суспільства в цілому.