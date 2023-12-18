Кременчуцькі спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті Полтавщини з настільного тенісу

Кременчуцькі тенісисти посіли призові місця на відкритому чемпіонаті Полтавщини з тенісу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Серед гравців 2013 року народження II місце посів Артур Гоголєв, а серед гравців 2011-2012 років народження III місце виборов Дмитро Максюта.
Змагання відбувалися у Полтавській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос». До них долучилися 96 спортсменів із Полтави, Миргорода, Кременчука, Лохвиці, Семенівки, Решетилівки, Козельщини.
Нагадаємо, у травні кременчуцькі тенісисти завоювали «срібло» на чемпіонаті України.
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