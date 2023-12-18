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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті Полтавщини з настільного тенісу

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 87

 

Тенісисти вибороли друге та третє місця

Кременчуцькі тенісисти посіли призові місця на відкритому чемпіонаті Полтавщини з тенісу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Серед гравців 2013 року народження II місце посів Артур Гоголєв, а серед гравців 2011-2012 років народження III місце виборов Дмитро Максюта.

Змагання відбувалися у Полтавській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос». До них долучилися 96 спортсменів із Полтави, Миргорода, Кременчука, Лохвиці, Семенівки, Решетилівки, Козельщини.

Нагадаємо, у травні кременчуцькі тенісисти завоювали «срібло» на чемпіонаті України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук спорт настільний теніс
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