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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці стався вибух на одному з промислових об’єктів (доповнено)

Вчора, 20:27 Переглядів: 17 536

 

Повітряна тривога в області не була оголошена

* фото ілюстративне

18 грудня близько 20.10 у Кременчуці пролунав сильний глухий звук, схожий на вибух.

Відлуння було чути в усіх районах міста.

У цей час у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

Як повідомляють читачі «Кременчуцького Телеграфа», найгучніше було на Молодіжному. У під'їздах деяких будинків повилітали вікна.

  

Офіційної інформації від надзвичайників поки не надходило.

Доповнено 20.40:

О 20.40 «Сирена Кременчук» повідомила, що вибух, попередньо, не пов'язаний з військовими діями.

Доповнено 20.55:

Як повідомив начальник облвійськадміністрації Філіп Пронін, вибух стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події. 

Доповнено 21.10:

Читачі повідомляють, що чули ще один вибух, тихіший за попередній.

Доповнено 22.05:

«Сирена Кременчук» повідомила, що на усіх міських пунктах спостереження якість повітря відповідає нормам.

«Інформація щодо небезпечного забруднення повітря вигадана, направлена на залякування населення та введення в оману», — йдеться в повідомленні.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: читачі Кременчуцького Телеграфа
Теги: Кременчук вибух
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