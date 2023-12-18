У Кременчуці стався вибух на одному з промислових об’єктів (доповнено)

Вчора, 20:27 Переглядів: 17 536

Повітряна тривога в області не була оголошена

18 грудня близько 20.10 у Кременчуці пролунав сильний глухий звук, схожий на вибух.

Відлуння було чути в усіх районах міста.

У цей час у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

Як повідомляють читачі «Кременчуцького Телеграфа», найгучніше було на Молодіжному. У під'їздах деяких будинків повилітали вікна.

Офіційної інформації від надзвичайників поки не надходило.

Доповнено 20.40:

О 20.40 «Сирена Кременчук» повідомила, що вибух, попередньо, не пов'язаний з військовими діями.