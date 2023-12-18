18 грудня близько 20.10 у Кременчуці пролунав сильний глухий звук, схожий на вибух.
Відлуння було чути в усіх районах міста.
У цей час у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.
Як повідомляють читачі «Кременчуцького Телеграфа», найгучніше було на Молодіжному. У під'їздах деяких будинків повилітали вікна.
Офіційної інформації від надзвичайників поки не надходило.
Доповнено 20.40:
О 20.40 «Сирена Кременчук» повідомила, що вибух, попередньо, не пов'язаний з військовими діями.
Доповнено 20.55:
Як повідомив начальник облвійськадміністрації Філіп Пронін, вибух стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події.
Доповнено 21.10:
Читачі повідомляють, що чули ще один вибух, тихіший за попередній.
Доповнено 22.05:
«Сирена Кременчук» повідомила, що на усіх міських пунктах спостереження якість повітря відповідає нормам.
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