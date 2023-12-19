У Кременчуці показники усіх забруднюючих речовин у повітрі знаходяться у межах норм — мерія

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Виміри проводились на трьох стаціонарних постах для спостережень за забрудненням атмосферного повітря

Сьогодні, 19 грудня, у Кременчуці показники усіх забруднюючих речовин у повітрі знаходяться у межах норм. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За інформацією спеціалістів «Наукового центру еколого-соціальних досліджень» Кременчуцької міської ради, жоден показник (оксид вуглецю, сірководень, діоксид азоту, діоксид сірки, мікроскопічні тверді частинки) не перевищений.

Виміри проводились на трьох стаціонарних постах для спостережень за забрудненням атмосферного повітря: гімназія №26, кінно-спортивна школа фаворит та стаціонарний пост на перетині СЗЗ підприємств Північного промвузла.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці стався вибух на одному з промислових об’єктів і соцмережами ширились чутки, про витік сірководню та загальне забруднення повітря, кременчужани радили одне одному зачиняти вікна. Міська влада тоді інформацію про забруднення спростувала.