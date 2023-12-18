Адреси, за якими 19 грудня у Кременчуці не буде світла

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 19 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з технічним обслуговуванням:
- вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
- пров. Максима Рильского, 5-11;
- вул. Дніпровська, 1-28;
- пров. Дніпровський, 7-18;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- пр. Григорія-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проєктна, 11/6-31;
- пров. Проєктний, 3, 4, 5, 7;
- вул. Володимира Великого, 70;
- вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
- пров. Максима Рильского, 5-11;
- вул. Дніпровська, 1-28;
- пров. Дніпровський, 7-18;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- пр. Григорія-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проєктна, 11/6-31;
- пров. Проєктний, 3, 4, 5, 7;
- вул. Володимира Великого,70.
У зв'язку з розчищенням ліній електропередач:
- пров. Динамівський 11А;
- пров.Парковий 8А-25;
- пров. Спартаківський 1А-19А;
- пров. 1-й Деповський 3-15;
- вул. Богуна 8А;
- пров. Парковий 1-3/17;
- пров. Новогеоргіївський 10А;
- пров. Парковий 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
- пров. Фізкультурний 1А-22;
- вул. Щаслива 2-40;
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько,1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22;
- пров. Медовий, 2-27/16;
- вул. Партизанська, 11-21/1;
- вул. Вадима Пугачова, 6Д;
- вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 62-100;
- вул. Василя Стуса, 43/1-64;
- вул. Кавалерійська, 2;
- пров. Сергія Петренка, 1-21;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- вул. Давида Кострова, 2/37;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- туп. Миколи Сціборського, 7;
- вул. Паризька, 2/32-12;
- вул. Рєпіна, 2/26-8;
- вул. Черняховського, 1-26;
- вул. Максима Кривоноса, 20/1;
- пров. Динамівський 11А;
- пров.Парковий 8А-25;
- пров. Спартаківський 1А-19А;
- пров. 1-й Деповський 3-15;
- вул. Богуна 8А;
- пров. Парковий 1-3/17;
- пров. Новогеоргіївський 10А;
- пров. Парковий 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
- пров. Фізкультурний 1А-22;
- вул. Щаслива 2-40;
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22;
- пров. Медовий, 2-27/16;
- вул. Партизанська, 11-21/1,
- вул. Вадима Пугачова, 6Д;
- вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А;
- пров. Квітки Цісик, 2-8;
- вул. Лікаря Парнети, 37-67.
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт:
З 00.00 до 6.00
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт:
- вул. Валентини Федько;
- Залізнична;
- Зарічна;
- Кагамлицька;
- Лікаря Парнети;
- О.Карпана;
- Партизанська;
- Сержанта Мельничука;
- Христини Пекарчук;
- Червона Гірка;
- пров. Будівельний;
- Вишневий;
- Кузьми Дерев’янка;
- Медовий;
- Олени Теліги;
- Приозерний;
- Сінний;
- Мисливський,
- Приозерний;
- вул.Вадима Пугачова;
- Лебедина;
- просп. Свободи 166;
- пров. Токарний 21/12;
- вул. В.Бойка 1/31-12/13;
- Єднання України 8/6-23/1;
- Капітана Трусова;
- Квітки Цісик 2-36;
- Криворудна;
- Лебедина;
- Л-ря Парнети 2-16;
- Майора Пугача 27,82-92;
- Національної Гвардії 3-14;
- Червона Гірка 1-37А;
- Чередницька 93-120;
- В. Пугачова;
- Р.Шухевича;
- пров. А. Тесленка;
- В. Кисельова;
- Ринковий;
- просп. Свободи 134/1-176А;
- пр. Лебединий;
- вул. Басейна 23-42;
- вул. Батуринська 20/20-29;
- пров. Бахмацький 1-20;
- вул. В. Набережна 32А-61;
- пров. Військовий;
- пров. В. Чорновола;
- вул.Карпенка-Карого;
- вул. Кохнівська 2/1-62;
- пров. Кохнівський;
- пров. Межовий;
- вул.Новоіванівська 2/25-28;
- вул. О. Гончара;
- вул. Редутна;
- вул. Салганна 3-65;
- пров. Світловодський;
- вул.Ярмаркова 1Б-42.
З 8.00 до 19.00
У зв'язку з капітальним ремонтом:
- с. Потоки, вул. Космонавтів, 2Є.
У зв'язку з ремонтними роботами:
- вул. Олександра Білаша, 2Б-18;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46-52.
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