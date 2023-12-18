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Адреси, за якими 19 грудня у Кременчуці не буде світла

Вчора, 21:03 Переглядів: 666

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 19 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з технічним обслуговуванням:

  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
  • пров. Максима Рильского, 5-11;
  • вул. Дніпровська, 1-28;
  • пров. Дніпровський, 7-18;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А;
  • пр. Григорія-Барського, 1-12;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. Нечая, 13-19;
  • вул. Проєктна, 11/6-31;
  • пров. Проєктний, 3, 4, 5, 7;
  • вул. Володимира Великого, 70;
  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
  • пров. Максима Рильского, 5-11;
  • вул. Дніпровська, 1-28;
  • пров. Дніпровський, 7-18;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А;
  • пр. Григорія-Барського, 1-12;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. Нечая, 13-19;
  • вул. Проєктна, 11/6-31;
  • пров. Проєктний, 3, 4, 5, 7;
  • вул. Володимира Великого,70.

У зв'язку з розчищенням ліній електропередач:

  • пров. Динамівський 11А;
  • пров.Парковий 8А-25;
  • пров. Спартаківський 1А-19А;
  • пров. 1-й Деповський 3-15;
  • вул. Богуна 8А;
  • пров. Парковий 1-3/17;
  • пров. Новогеоргіївський 10А;
  • пров. Парковий 2Б, 18/2, 20/2;
  • пров. Ударний 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
  • пров. Фізкультурний 1А-22;
  • вул. Щаслива 2-40;
  • пров. Будівельний, 10;
  • вул. Валентини Федько,1/8-17/19;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22;
  • пров. Медовий, 2-27/16;
  • вул. Партизанська, 11-21/1;
  • вул. Вадима Пугачова, 6Д;
  • вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62-100;
  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-21;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
  • вул. Давида Кострова, 2/37;
  • пров. Марії Примаченко, 2-25;
  • туп. Миколи Сціборського, 7;
  • вул. Паризька, 2/32-12;
  • вул. Рєпіна, 2/26-8;
  • вул. Черняховського, 1-26;
  • вул. Максима Кривоноса, 20/1;
  • пров. Динамівський 11А;
  • пров.Парковий 8А-25;
  • пров. Спартаківський 1А-19А;
  • пров. 1-й Деповський 3-15;
  • вул. Богуна 8А;
  • пров. Парковий 1-3/17;
  • пров. Новогеоргіївський 10А;
  • пров. Парковий 2Б, 18/2, 20/2;
  • пров. Ударний 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
  • пров. Фізкультурний 1А-22;
  • вул. Щаслива 2-40;
  • пров. Будівельний, 10;
  • вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22;
  • пров. Медовий, 2-27/16;
  • вул. Партизанська, 11-21/1,
  • вул. Вадима Пугачова, 6Д;
  • вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А;
  • пров. Квітки Цісик, 2-8;
  • вул. Лікаря Парнети, 37-67.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт:

  • с. Соснівка.

З 00.00 до 6.00

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт:

  • вул. Валентини Федько;
  • Залізнична;
  • Зарічна;
  • Кагамлицька;
  • Лікаря Парнети;
  • О.Карпана;
  • Партизанська;
  • Сержанта Мельничука;
  • Христини Пекарчук;
  • Червона Гірка;
  • пров. Будівельний;
  • Вишневий;
  • Кузьми Дерев’янка;
  • Медовий;
  • Олени Теліги;
  • Приозерний;
  • Сінний;
  • Мисливський,
  • Приозерний;
  • вул.Вадима Пугачова;
  • Лебедина;
  • просп. Свободи 166;
  • пров. Токарний 21/12;
  • вул. В.Бойка 1/31-12/13;
  • Єднання України 8/6-23/1;
  • Капітана Трусова;
  • Квітки Цісик 2-36;
  • Криворудна;
  • Лебедина;
  • Л-ря Парнети 2-16;
  • Майора Пугача 27,82-92;
  • Національної Гвардії 3-14;
  • Червона Гірка 1-37А;
  • Чередницька 93-120;
  • В. Пугачова;
  • Р.Шухевича;
  • пров. А. Тесленка;
  • В. Кисельова;
  • Ринковий;
  • просп. Свободи 134/1-176А;
  • пр. Лебединий;
  • вул. Басейна 23-42;
  • вул. Батуринська 20/20-29;
  • пров. Бахмацький 1-20;
  • вул. В. Набережна 32А-61;
  • пров. Військовий;
  • пров. В. Чорновола;
  • вул.Карпенка-Карого;
  • вул. Кохнівська 2/1-62;
  • пров. Кохнівський;
  • пров. Межовий;
  • вул.Новоіванівська 2/25-28;
  • вул. О. Гончара;
  • вул. Редутна;
  • вул. Салганна 3-65;
  • пров. Світловодський;
  • вул.Ярмаркова 1Б-42.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з капітальним ремонтом:

  • с. Потоки, вул. Космонавтів, 2Є.

У зв'язку з ремонтними роботами:

  • вул. Олександра Білаша, 2Б-18;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46-52.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: hvylya.net
Теги: Кременчук відключення електроенергії
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