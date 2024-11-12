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До кінця року у кременчуцькій лікарні має з'явитися апарат МРТ: де він працюватиме

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 91

 

Пройти обстеження у лікарні містяни зможуть безоплатно

До кінця цього року у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» може з’явитися апарат МРТ (магнітно-резистентна томографія). Про це повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак під час робочого візиту до Кременчука 12 листопада.

— Якщо ми ще й це встановимо (апарат МРТ — ред.), у лікарні буде повністю увесь комплекс для інсультів, для інфарктів — об'єм набагато більший буде, — заявив Лисак.

Головний лікар області також додав, що ангіограф у лікарні уже працює, тобто «інфаркти уже беруть».

У лікарні «Кременчуцька» запрацював ангіограф: для яких пацієнтів проводитимуть процедури безоплатно

Віктор Лисак також додав, що завдяки такому обладнанню лікарня зможе охопити не тільки пацієнтів у Кременчуці й районі, а також надавати послуги і для хворих із сусідньої Кіровоградщини.

Нагадаємо, відкриття кабінету з комунальним магнітно-резонансним томографом наприкінці цього року або на початку наступного року у жовтні на засіданні виконкому анонсував і міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Зазначимо також, що на сьогодні у Кременчуці немає можливості пройти магнітно-резонансну томографію безоплатно. Хоча міська влада планувала, що апарат МРТ має з'явитися у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» до кінця 2021 року у рамках реконструкції приймального відділення. 

Як зауважила заступниця міського голови Ольга Усанова, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» можна безоплатно обстежитися на комп'ютерному томографі, який надало Міністерство охорони здоров’я. А от комунального МРТ у місті немає, такі послуги на домовленостях безкоштовно надавали приватні власники цих апаратів.

Водночас за словами міського голови, станом на початок 2024 року приватний бізнес відмовлявся співпрацювати з виконкомом і надавати безкоштовні послуги для пацієнтів. Заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко додала: якщо пацієнт з Кременчука хоче безоплатно зробити обстеження на МРТ, тоді треба їхати у Полтаву, маючи при собі електронне направлення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ito.gov.ua
Теги: лікарня Кременчуцька МРТ
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