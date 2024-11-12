Цієї зими на головній площі Кременчука може запрацювати ковзанка — проєкт рішення виконкому

Цієї зими у Кременчуці на площі Перемоги може запрацювати ковзанка. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.
Погодити встановлення льодової ковзанки мають підприємцю Євгенію Лозовенку.
Якщо виконавчий комітет ухвалить відповідне рішення, ковзанка на площі Перемоги у Кременчуці працюватиме із 1 грудня 2024 року до 15 лютого 2025 року.
Нагадаємо, аналогічний проєкт рішення про роботу ковзанки виконком готував і торік. Згодом минулого року міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що каток не працюватиме лише на новорічно-різдвяні свята, аби не створювати великого скупчення людей на площі. Проте тодішній очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік рішенням штабу оборони району заборонив проведення масових заходів на усіх центральних площах міста, зокрема це стосувалося і роботи ковзанки. Тепер керівник РВА змінився, тож, можливо, змінилась і позиція військової адміністрації щодо ковзанки.
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