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МСЕК буде замінена новим механізмом, що орієнтований на людину та її потреби — Шмигаль

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 132

 

Нова система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби

Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Урядовий портал».

— Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа, — повідомив Денис Шмигаль.

Сьогодні, 12 листопада, Кабмін схвалив два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. За словами прем’єр-міністра, виплати залежатимуть від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте. 

— А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу, — додав глава уряду.

Запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року та захищають людину від звільнення на весь період лікування. Прем’єр-міністр підкреслив, що таким чином система стане більш справедливою.

— При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться, — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

— Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя, — зазначив прем’єр-міністр.

Реформа системи соцстрахування: без МСЕК, а до статусу інвалідності додадуть статус працездатності

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про те, що Мінсоцполітики працювало над впровадженням нової системи соціального страхування — єПотенціал, яка має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоров’ю, ефективнішою й забезпечити максимальне відновлення. Ми також розбиралися, чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності.

Чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності — Мінсоцполітики

29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.

22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року.

25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що функції центральної МСЕК тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. А щодо обласних та міських МСЕК — їх збиралися ліквідувати до 1 січня 2025 року, а їхні обов’язки передати кластерним та надкластерним лікарням.

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Автор: Віктор Крук
Теги: уряд Денис Шмигаль МСЕК законопроєкт інвалідність
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