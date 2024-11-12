Полтавського педагога, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопця, взяли під варту

Педагога з Полтави, якого підозрюють у зґвалтуванні свого 13-річного учня, взяли під варту. Рішення про це ухвалив Октябрський районний суд міста Полтави 8 листопада.
В ухвалі суду зазначено, що 46-річний чоловік працює педагогом-організатором у полтавському ліцеї № 6 «Лідер». Родом чоловік із Росії, проте є громадянином України, неодружений, дітей не має.
Під вартою педагог перебуватиме у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№23)» попередньо до 6 січня 2025 року.
Нагадаємо, чоловікові інкримінують умисні дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України). За цей злочин передбачено до 15 років позбавлення волі.
Потерпілого хлопця допитали у «Просторі захисту та підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (модель «Барнахус»).
Додамо, що цьогоріч на Полтавщині у ліцеї в Котельві двоє малолітніх хлопців знущалися з 10-річної дитини.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.