Полтавського педагога, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопця, взяли під варту

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 228

Стало відомо, що чоловік працює педагогом-організатором у полтавському ліцеї № 6 «Лідер»

Педагога з Полтави, якого підозрюють у зґвалтуванні свого 13-річного учня, взяли під варту. Рішення про це ухвалив Октябрський районний суд міста Полтави 8 листопада.

В ухвалі суду зазначено, що 46-річний чоловік працює педагогом-організатором у полтавському ліцеї № 6 «Лідер». Родом чоловік із Росії, проте є громадянином України, неодружений, дітей не має.

Під вартою педагог перебуватиме у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№23)» попередньо до 6 січня 2025 року.

Нагадаємо, чоловікові інкримінують умисні дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України). За цей злочин передбачено до 15 років позбавлення волі.

Потерпілого хлопця допитали у «Просторі захисту та підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (модель «Барнахус»).

Додамо, що цьогоріч на Полтавщині у ліцеї в Котельві двоє малолітніх хлопців знущалися з 10-річної дитини.