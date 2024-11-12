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У Полтавському ОТЦК розповіли, чому в громадських місцях можуть видавати повістки

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 184

 

У разі відмови громадянина прослідувати до ТЦК поліціянт, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК

Якщо під час перевірки документів групою оповіщення з’ясовується, що громадянин порушує правила військового обліку або виявляються розбіжності військово-облікового документа з даними бази «Оберіг», — громадянину пропонують прослідувати до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для цього військовозобов’язаному оформляється та вручається повістка на уточнення персональних даних або для проходження ВЛК.

Про це йдеться в роз’ясненні групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП, яке сьогодні розмістили на його сторінці у Facebook.

— У разі відмови чоловіка від отримання повістки старший групи оповіщення складає акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки подається начальнику ТЦК та СП для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності, — пояснюють у Полтавському ОТЦК.

У групі комунікацій Полтавського ОТЦК та СП зазначають, якщо громадянин відмовляється проїхати до ТЦК та СП поліціянт, який входить до складу групи оповіщення, проводить його адміністративне затримання та доставлення до ТЦК та СП.

 

Нагадаємо, нещодавно речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів про те, хто поводить перевірки військовозобов’язаних з врученням повісток у громадських місцях, як відбувається затримання військовозобов’язаних та коли припинять вручати повістки на вулицях міст.

Наприкінці вересня «Кременчуцький Телеграф» писав, що відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ № 116/2/1/21409, в Україні призупинена мобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які мають обмежену придатність до проходження військової служби. А призов чоловіків віком від 50 до 60 років може бути здійснений лише за спеціальним розпорядженням Генштабу.

Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили 

Водночас офіційно представники ТЦК згортання мобілізації військовозобов’язаних старше 50 років не підтверджували. В ТЦК заявляли, що ця директива стосується внутрішніх процедур і не скасовує мобілізацію чоловіків старшого віку.

Зміни в мобілізації: у жовтні ТЦК практично відмовилися від призову чоловіків, старших за 50 років

У жовтні ми писали, що Кабмін ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. А військовозобов’язані мають можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. 

Кабмін ухвалив нову схему мобілізації добровольців, а у парламенті закликають до радикальних заходів через спад призову

Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники. Роман Костенко заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП повістки мобілізація оберіг оповіщення
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