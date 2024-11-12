Найбільші потужності з виробництва лаваша в Україні: очільник Полтавської ОВА Пронін відвідав компанію «ILONA»

Голові Полтавської облвійськадміністрації показали увесь процес виробництва лаваша, а також розповіли про діяльність компанії до війни та в теперішній час
Сьогодні, 12 листопада, у Кременчуці із робочим візитом був очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Зокрема, відвідав він і виробництво кременчуцької компанії «ILONA», що спеціалізується на виробництві лаваша та інших хлібобулочних виробів.
Засновник компанії Арман Саргсян ознайомив голову ПОВА зі структурою підприємства та основними напрямками його роботи.
За місяць підприємство виготовляє близько 800 тонн лаваша.
Наразі компанія «ILONA» працює у партнерстві із мережею магазинів «МаркетОпт», «АТБ», «ФайнаМаркет» на Кіровоградщині та іншими роздрібними магазинами.
За словами засновника компанії, раніше їхня продукція продавалася на полицях магазинів у Криму та на Донеччині. До початку повномасштабної війни охопити вдавалося близько 70% усієї України.
Зокрема, наразі «ILONA» виготовляє лаваші на замовлення мережі магазинів «АТБ». Вони їх відразу пакують із відповідним маркуванням, де також зазначено, що цей продукт — учасник проєкту «Зроблено в Україні».
Із початком повномасштабної війни компанія своїх потужностей не втратила — вдалося навпаки обсяги виробництва збільшити. Наразі на підприємстві працює більше 200 працівників, 40 чоловіків із команди персоналу нині служать у війську.
Наприкінці візиту Філіп Пронін поділився враженнями від побаченого:
Нагадаємо, сьогодні Філіп Пронін із робочим візитом відвідав одну із лікарень Кременчука, а також ознайомився із роботою кондитерської компанії «Лукас».
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