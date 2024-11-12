Найбільші потужності з виробництва лаваша в Україні: очільник Полтавської ОВА Пронін відвідав компанію «ILONA»

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 0

Голові Полтавської облвійськадміністрації показали увесь процес виробництва лаваша, а також розповіли про діяльність компанії до війни та в теперішній час

Сьогодні, 12 листопада, у Кременчуці із робочим візитом був очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Зокрема, відвідав він і виробництво кременчуцької компанії «ILONA», що спеціалізується на виробництві лаваша та інших хлібобулочних виробів.

Засновник компанії Арман Саргсян ознайомив голову ПОВА зі структурою підприємства та основними напрямками його роботи.

— До 2009 року лаваш в Україні індустрійно практично ніхто не виробляв — ми стали першими. І на сьогодні найбільші потужності з виробництва лаваша — це компанія «ILONA» у Кременчуці. Наші потужності — це до 10 тисяч штук лавашів на добу, — розповів Саргсян.

За місяць підприємство виготовляє близько 800 тонн лаваша.

Наразі компанія «ILONA» працює у партнерстві із мережею магазинів «МаркетОпт», «АТБ», «ФайнаМаркет» на Кіровоградщині та іншими роздрібними магазинами.

За словами засновника компанії, раніше їхня продукція продавалася на полицях магазинів у Криму та на Донеччині. До початку повномасштабної війни охопити вдавалося близько 70% усієї України.

Зокрема, наразі «ILONA» виготовляє лаваші на замовлення мережі магазинів «АТБ». Вони їх відразу пакують із відповідним маркуванням, де також зазначено, що цей продукт — учасник проєкту «Зроблено в Україні».

Із початком повномасштабної війни компанія своїх потужностей не втратила — вдалося навпаки обсяги виробництва збільшити. Наразі на підприємстві працює більше 200 працівників, 40 чоловіків із команди персоналу нині служать у війську.

Наприкінці візиту Філіп Пронін поділився враженнями від побаченого:

— Дуже цікаве підприємство, яке працює уже протягом тривалого часу і постачає лаваші по всій Україні. Продукція смачна, особисто рекомендую!