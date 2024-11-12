Перевестися з однієї військової частини ЗСУ до іншої можна буде через «Армія+»

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі про ухвалення урядом постанови, щодо нового механізму переведень військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
Він додав, що переведення працюватимуть через застосунок «Армія+».
Він зауважив, що це «важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого — представниками громадських організацій» та подякував усім, хто працював над цим рішенням.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський погодив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами.
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