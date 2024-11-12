Перевестися з однієї військової частини ЗСУ до іншої можна буде через «Армія+»

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Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі про ухвалення урядом постанови, щодо нового механізму переведень військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.

— Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо, — заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що переведення працюватимуть через застосунок «Армія+».

— 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження — зрозуміле рішення. Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту — 15 листопада, - пояснив президент сутність спрощеного механізму переведення військових.

Він зауважив, що це «важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого — представниками громадських організацій» та подякував усім, хто працював над цим рішенням.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський погодив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами.