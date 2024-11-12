Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 13 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 вул. Академіка Герасимовича, 141А-204

вул. Гайдамацька, 147

вул. Сержанта Мельничука, 16

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Чумацький Шлях, 125-129

вул. Ярослава Мудрого, 8А З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Артема Носенка, 3-31Б

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Арсенальний, 13-62

вул. Барвінкова, 60, 68

вул. Бетонна, 2/3-38

пров. Бондарський, 4-26

вул. Броніслава Урбанського, 15-34

пров. Бригадирський, 3-19

вул. Бузкова, 1, 42, 53, 56

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Виноградна, 15-56

пров. Герцена, 3-9Б

вул. Героїв Крут, 5

вул. Героїв Маріуполя, 9-29

пров. Гарматний, 3-22

вул. Гайдамацька, 80

вул. Гранітна, 4-16/2

пров. Захисний, 3-15

вул. Європейська, 83/18-87

пров. Івана Приходька, 110

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Козачий, 2/7-23, 24-34

вул. Капітана Трусова, 84, 86

вул. Криворудна, 2-4, 8-14, 16-20А

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2

вул. Майора Пугача, 88

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

вул. Михайла Грушевського, 3-11

вул. Народних Ополченців, 1-46

пров. Насосний, 3-22

пр. Ополченський, 6-14

вул. Олександріївська, 6, 10-23

вул. Олексія Древаля, 188, 190

вул. Переяславська, 83-120, 108,116/48

пров. Піщаний, 5-27Б

вул. Піщана, 13-26

вул. Підгірна, 1-10, 5-38

вул. Підводника Коваленка, 4

вул. Романа Шухевича, 40

пров. Рівненський, 8А

вул. Рокитнянська, 2Е-38

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Салганна, 14Б, 14В

вул. Скеляста, 34

вул. Софіївська, 38/19

вул. Сущинського, 2А-36

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36

пров. Степана Бандери, 19-40/40

пров. Солдатський, 1-33

вул. Тупикова, 3-10

пров. Тупиковий, 1-7

вул. Червона Гірка, 23

вул. Чередницька, 56

пров. Чередницький, 5-8

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пров. Артема Березнюка, 3-11/22

пров. Якова Петруся, 3-80/2

вул. Художня, 28-57/2 З 8.00 до 18.00 вул. В.Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. І.Франка, 4-40

пров. І.Приходька, 3-24

вул. М.Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38,18,20/33

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Республіканська, 1-74, 107

вул. Чехова, 1/13-35/9

пров. Чехова, 3-7/26 З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліса-Горського, 3-10 З 8.00 до 20.00 с. Потоки

с. Мала Кохнівка.

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