Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 368

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 13 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
  • вул. Гайдамацька, 147
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Артема Носенка, 3-31Б
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • вул. Барвінкова, 60, 68
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • пров. Бондарський, 4-26
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • вул. Бузкова, 1, 42, 53, 56
  • вул. Василя Сліпака, 54-91
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Виноградна, 15-56
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Героїв Крут, 5
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • пров. Гарматний, 3-22
  • вул. Гайдамацька, 80
  • вул. Гранітна, 4-16/2
  • пров. Захисний, 3-15
  • вул. Європейська, 83/18-87
  • пров. Івана Приходька, 110
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86
  • вул. Криворудна, 2-4, 8-14, 16-20А
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Майора Пугача, 88
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
  • вул. Михайла Грушевського, 3-11
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • пров. Насосний, 3-22
  • пр. Ополченський, 6-14
  • вул. Олександріївська, 6, 10-23
  • вул. Олексія Древаля, 188, 190
  • вул. Переяславська, 83-120, 108,116/48
  • пров. Піщаний, 5-27Б
  • вул. Піщана, 13-26
  • вул. Підгірна, 1-10, 5-38
  • вул. Підводника Коваленка, 4
  • вул. Романа Шухевича, 40
  • пров. Рівненський, 8А
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Салганна, 14Б, 14В
  • вул. Скеляста, 34
  • вул. Софіївська, 38/19
  • вул. Сущинського, 2А-36
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40
  • пров. Солдатський, 1-33
  • вул. Тупикова, 3-10
  • пров. Тупиковий, 1-7
  • вул. Червона Гірка, 23
  • вул. Чередницька, 56
  • пров. Чередницький, 5-8
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • пров. Артема Березнюка, 3-11/22
  • пров. Якова Петруся, 3-80/2
  • вул. Художня, 28-57/2

З 8.00 до 18.00

  • вул. В.Івасюка, 31-86/46
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. І.Франка, 4-40
  • пров. І.Приходька, 3-24
  • вул. М.Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Республіканська, 1-74, 107
  • вул. Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Чехова, 3-7/26

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень відключення електроенергії планові відключення
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