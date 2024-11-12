Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме

З 8.00 до 16.00
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 147
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Артема Носенка, 3-31Б
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Арсенальний, 13-62
- вул. Барвінкова, 60, 68
- вул. Бетонна, 2/3-38
- пров. Бондарський, 4-26
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34
- пров. Бригадирський, 3-19
- вул. Бузкова, 1, 42, 53, 56
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Виноградна, 15-56
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Героїв Крут, 5
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- пров. Гарматний, 3-22
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Гранітна, 4-16/2
- пров. Захисний, 3-15
- вул. Європейська, 83/18-87
- пров. Івана Приходька, 110
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- вул. Криворудна, 2-4, 8-14, 16-20А
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- вул. Михайла Грушевського, 3-11
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пров. Насосний, 3-22
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Олександріївська, 6, 10-23
- вул. Олексія Древаля, 188, 190
- вул. Переяславська, 83-120, 108,116/48
- пров. Піщаний, 5-27Б
- вул. Піщана, 13-26
- вул. Підгірна, 1-10, 5-38
- вул. Підводника Коваленка, 4
- вул. Романа Шухевича, 40
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Рокитнянська, 2Е-38
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Салганна, 14Б, 14В
- вул. Скеляста, 34
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Сущинського, 2А-36
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36
- пров. Степана Бандери, 19-40/40
- пров. Солдатський, 1-33
- вул. Тупикова, 3-10
- пров. Тупиковий, 1-7
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чередницька, 56
- пров. Чередницький, 5-8
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Артема Березнюка, 3-11/22
- пров. Якова Петруся, 3-80/2
- вул. Художня, 28-57/2
З 8.00 до 18.00
- вул. В.Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. І.Франка, 4-40
- пров. І.Приходька, 3-24
- вул. М.Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Республіканська, 1-74, 107
- вул. Чехова, 1/13-35/9
- пров. Чехова, 3-7/26
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка.