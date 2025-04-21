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У Градизьку викрали ВАЗ — поліція знайшла авто і підозрюваного

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 247

 Автомобіль зник уранці біля магазину

21 квітня близько 5.00 у селищі Градизьк Кременчуцького району викрали автомобіль ВАЗ. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Із заявою до правоохоронців звернувся власник легковика — 23-річний чоловік. За його словами, машина зникла з парковки біля одного з магазинів.

Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала розшук. Як повідомив т.в.о. начальника відділу №1 (м. Глобине) Сергій Джулай, автівку знайшли на одній з вулиць Градизька, а також встановили, що до викрадення може бути причетний 20-річний місцевий.

Досудове розслідування триває. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення або обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно у мешканки Великої Багачки вкрали мотоцикл — його знайшли у сусідньому селі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Градизьк угон
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