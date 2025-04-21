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У Кременчуці до поминального тижні вийде восьма книга «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 126

Проєкт присвячений збереженню пам'яті воїнів, що віддали свої життя за рідну землю

У Кременчуцькому видавництві «NOVABOOK» 24 квітня 2025 року вийде у світ восьма книга «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини». Її підготували до друку спілчани Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України Володимир Шевченко, Тетяна Булат.

Переднє слово у цім виданні написав Олександр Аленін, очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Полтавської області.

— Увазі читачів пропонується восьма книга документально-публіцистичного історичного видання, що розповідає про Героїв Кременчуччини, які віддали своє безцінне життя за Перемогу України під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну від 24 лютого 2022 р. станом на 07 лютого 2025 року, — розповів Володимир Шевченко.

Він додав, що у виданні використано інформацію та світлини з відкритих джерел.


 

Видання рекомендоване учням загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, студентам, аспірантам, викладачам навчальних закладів різних рівнів, усім, хто цікавиться історією рідного краю, широкому загалу читачів.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: книги Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ Криниця пам'яті проєкт
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