У Кременчуці до поминального тижні вийде восьма книга «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»

У Кременчуцькому видавництві «NOVABOOK» 24 квітня 2025 року вийде у світ восьма книга «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини». Її підготували до друку спілчани Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України Володимир Шевченко, Тетяна Булат.
Переднє слово у цім виданні написав Олександр Аленін, очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Полтавської області.
Він додав, що у виданні використано інформацію та світлини з відкритих джерел.
Видання рекомендоване учням загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, студентам, аспірантам, викладачам навчальних закладів різних рівнів, усім, хто цікавиться історією рідного краю, широкому загалу читачів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.