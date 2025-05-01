У Кременчуці інспекторам велопатруля придбають нові велосипеди: у скільки це обійдеться

У Кременчуці оновлюватимуть велопарк для патрульних поліціянтів — планують закупити нові велосипеди інспекторам патрульної поліції. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 1 травня.
Відомо, що придбання нових велосипедів для інспекторів велопатруля департаменту патрульної поліції Національної поліції України у Кременчуці кошти виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міськради. Спрямують на це 136 тисяч 80 гривень.
Нагадаємо, торік у Кременчуці велопатруль патрульної поліції запрацював із 28 квітня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.