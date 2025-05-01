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У виконкомі не знають, хто надаватиме тепло на лівобережжі Кременчука замість «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 537 Коментарів: 1

 

Для цього місто має отримати акт приймання-передачі від компанії

У виконавчому комітеті Кременчуцької міськради ще не знають, хто стане новим надавачем послуг з теплопостачання на лівобережжі міста замість «Полтаватеплоенерго». Про це розповів перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко на засіданні виконкому 1 травня.

— На сьогодні ми ще не бачили акта приймання-передачі від «Полтаватеплоенерго» до іншої організації, яка буде надавати ці послуги. Тому ми чекаємо на ці документи. Нас ще офіційно про це не повідомляли. Як тільки ми листа отримаємо — обов’язково про все повідомимо, — заявив Пелипенко.

Нагадаємо, із квітня компанія «Полтаватеплоенерго» перестала постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Таке рішення ухвалено на підставі постанови Полтавської обласної ради від 21 березня 2025 року № 960. Вона передбачає передачу майна виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Клієнтів просять до 30 травня провести остаточні розрахунки, аби уникнути примусового стягнення боргів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. 

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго». 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаватеплоенерго теплопостачання
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Коментарі: 1

1 436
Andron777:
Сьогодні, 10:18

Та хто-хто... Мабуть якісь друззяки фіолетової шобли...smirk


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