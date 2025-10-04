На Полтавщині викрали ВАЗ: поліція розшукала авто та ймовірного зловмисника

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 0

Цієї ночі, 4 жовтня, у селі Сенча Миргородського району викрали легковик ВАЗ. Про зникнення авто близько 1.30 повідомила власниця, 40-річна місцева жителька, інформують у пресслужбі поліції Полтавщини.

Як розповів начальник відділення поліції № 2 (м. Лохвиця) Олександр Мелашенко, оперативникам вдалося швидко розшукати автомобіль неподалік Лохвиці. Також вони встановили особу, ймовірно причетну до викрадення. Ним виявився 39-річний місцевий чоловік.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Фігуранту може загрожувати від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині упродовж години затримали юнака, який вкрав автомобіль.