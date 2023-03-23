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Надзвичайні новини

У Кременуці у районі річкового вокзалу застрелився чоловік

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 1 990

 

Обставини та причини події з’ясовує слідство

Сьогодні, 23 березня, близько 11.00, до поліції надійшла інформація від місцевих мешканців, що у Кременчуці невідомий чоловік спричинив собі вогнепальне поранення. За інформацією пресслужби поліції, подія сталася в господарській будівлі в районі кінцевої зупинки громадського транспорту по вулиці Університетській (колишня Першотравнева). 

Отримавши інформацію про поранення людини, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції, яка виявила чоловіка без ознак життя. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи померлого.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зброю та інші речові докази, які слідчі виявили на місці події, вилучено та направлено на експертизу. Обставини та причини події з’ясовує слідство. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: застрелився постріл
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