У Кременчуці після пожежі у будинку знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 292

Його направили на судово-медичну експертизу

Сьогодні, 24 березня, близько 14.30, у Кременчуці, на вулиці Кохнівській сталась пожежа. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Після ліквідації пожежі рятувальники та слідчі побачили мертвого чоловіка, його тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі поліція встановлює особу загиблого.

За даним фактом правоохоронцями вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Фахівці з'ясовують обставини та причини події.