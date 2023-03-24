У Кременчуцькому районі працюватимуть 29 Пунктів незламності, з них 7 — у Кременчуці

До вчорашнього дня у Кременчуцькому районі працював 121 Пункт незламності. А відсьогодні їх залишається 29, з них 7 — у Кременчуці. Усі інші, а це 92 пункти незламності переводять в режим чергування.
Про таке рішення, ухвалене вчора Полтавською ОВА, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
— Саме тому Пункт незламності ДСНС, що стояв на площі Незалежності в Кременчуці, прибраний, — пояснив Олег Лєднік.
На офіційному сайті Кременчуцької міської ради сьогодні оприлюднена інформація щодо місць знаходження стаціонарних пунктів обігріву — пунктів незламності, які продовжують функціонувати в режимі постійної готовності у весняно-літній період.
— У зв’язку зі зменшенням загрози виникнення блекауту внаслідок руйнування енергетичної системи України, оперативним штабом Кременчуцької міської територіальної громади прийнято розпорядження «Про переведення пунктів обігріву — пунктів незламності в режим роботи «готові до відкриття».
Це передбачає зупинку їх функціонування до окремого рішення, але з можливістю відкриття через 2 години після настання відповідної надзвичайної ситуації. Водночас 7 пунктів незламності продовжуватимуть функціонувати в режимі постійної готовності та надаватимуть населенню послуги щодо доступу до мережі Інтернет та підзарядки мобільних пристроїв в робочі години, — повідомляє пресслужба міської ради.
Перелік стаціонарних пунктів обігріву — Пунктів незламності, які продовжують функціонувати в режимі постійної готовності у весняно-літній період
Лівобережна частина територіальної громади:
Правобережна частина територіальної громади:
Потоківський старостинський округ
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