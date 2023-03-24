У Кременчуцькому районі працюватимуть 29 Пунктів незламності, з них 7 — у Кременчуці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 192

Усі інші Пункти незламності переводять в режим готовності до відкриття у разі потреби

До вчорашнього дня у Кременчуцькому районі працював 121 Пункт незламності. А відсьогодні їх залишається 29, з них 7 — у Кременчуці. Усі інші, а це 92 пункти незламності переводять в режим чергування.

Про таке рішення, ухвалене вчора Полтавською ОВА, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Саме тому Пункт незламності ДСНС, що стояв на площі Незалежності в Кременчуці, прибраний, — пояснив Олег Лєднік.

На офіційному сайті Кременчуцької міської ради сьогодні оприлюднена інформація щодо місць знаходження стаціонарних пунктів обігріву — пунктів незламності, які продовжують функціонувати в режимі постійної готовності у весняно-літній період.

— У зв’язку зі зменшенням загрози виникнення блекауту внаслідок руйнування енергетичної системи України, оперативним штабом Кременчуцької міської територіальної громади прийнято розпорядження «Про переведення пунктів обігріву — пунктів незламності в режим роботи «готові до відкриття». Це передбачає зупинку їх функціонування до окремого рішення, але з можливістю відкриття через 2 години після настання відповідної надзвичайної ситуації. Водночас 7 пунктів незламності продовжуватимуть функціонувати в режимі постійної готовності та надаватимуть населенню послуги щодо доступу до мережі Інтернет та підзарядки мобільних пристроїв в робочі години, — повідомляє пресслужба міської ради.

Перелік стаціонарних пунктів обігріву — Пунктів незламності, які продовжують функціонувати в режимі постійної готовності у весняно-літній період

Лівобережна частина територіальної громади:

Кременчуцька гімназія № 12, вул. Володимира Вуликового, б.52;

Кременчуцька гімназія №2, вул. Богдана Хмельницького, б. 66;

Кременчуцька гімназія №27, просп. Свободи, б.104;

Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст», вул. Лейтенанта Покладова, б.8;

Кременчуцька гімназія № 3, вул. Давида Кострова (попередня назва — вул. Мічуріна, б.28).

Правобережна частина територіальної громади:

Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний», вул. Олександра Білаша, б.32.

Потоківський старостинський округ