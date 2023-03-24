У Кременчуцькому районі працюватимуть 29 Пунктів незламності, з них 7 — у Кременчуці

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі працюватимуть 29 Пунктів незламності, з них 7 — у Кременчуці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 192

Усі інші Пункти незламності переводять в режим готовності до відкриття у разі потреби

До вчорашнього дня у Кременчуцькому районі працював 121 Пункт незламності. А відсьогодні їх залишається 29, з них 7 — у Кременчуці. Усі інші, а це 92 пункти незламності переводять в режим чергування.

Про таке рішення, ухвалене вчора Полтавською ОВА, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Саме тому Пункт незламності ДСНС, що стояв на площі Незалежності в Кременчуці, прибраний, — пояснив Олег Лєднік.

 

На офіційному сайті Кременчуцької міської ради сьогодні оприлюднена інформація щодо місць знаходження стаціонарних пунктів обігріву — пунктів незламності, які продовжують функціонувати в режимі постійної готовності у весняно-літній період.

— У зв’язку зі зменшенням загрози виникнення блекауту внаслідок руйнування енергетичної системи України, оперативним штабом Кременчуцької міської територіальної громади прийнято розпорядження «Про переведення пунктів обігріву — пунктів незламності в режим роботи «готові до відкриття».

Це передбачає зупинку їх функціонування до окремого рішення, але з можливістю відкриття через 2 години  після настання відповідної надзвичайної ситуації. Водночас 7 пунктів незламності продовжуватимуть функціонувати в режимі постійної готовності та надаватимуть населенню послуги щодо доступу до мережі Інтернет та підзарядки мобільних пристроїв в робочі години, — повідомляє пресслужба міської ради.

Перелік стаціонарних пунктів обігріву — Пунктів незламності, які продовжують функціонувати в режимі постійної готовності у весняно-літній період

Лівобережна частина територіальної громади:

  • Кременчуцька гімназія № 12, вул. Володимира Вуликового, б.52;
  • Кременчуцька гімназія №2, вул. Богдана Хмельницького, б. 66;
  • Кременчуцька гімназія №27, просп. Свободи, б.104;
  • Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст», вул. Лейтенанта Покладова, б.8;
  • Кременчуцька гімназія № 3, вул. Давида Кострова (попередня назва — вул. Мічуріна, б.28).

Правобережна частина територіальної громади:

  • Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний», вул. Олександра Білаша, б.32.

Потоківський старостинський округ

  • Потоківський старостинський округ (адміністративна будівля), с. Потоки, вул. Шевченка  б.4.
1
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцький район Кременчук Пункти Незламності пункти обігріву
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 16 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх