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У громаді на Полтавщині скасували закупівлю приладів нічного бачення

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 129

 

У військової частини, що замовляла прилади, зникли потреби

У Мартинівській громаді на Полтавщині скасували закупівлю приладів нічного бачення після того, як її розглянули на робочій групі «Прозорість і підзвітність». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 18 квітня. 

У повідомленні зазначено, що тендер оголосили, щоб допомогти військовій частині, яка звернулася до громади з тематичним листом. Втім, після перевірки закупівлі виявилось, що «за попереднім аналізом вона мала би бути меншою орієнтовно на 200 тис. грн». Додамо, що очікувана вартість приладів склала понад 2 млн грн, їх мали закупити 11 штук, згідно з оприлюдненим тендером на Prozorro. 

— За результатами моніторингу подібних тендерів на майданчику Prozorro виявили товари з кращими технічними характеристиками й меншою вартістю, — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

Додали, що через кілька днів після розгляду тендеру на засіданні групи замовник скасував закупівлю, «пославшись на лист військової частини про відсутність потреби в цих приладах».  

Нагадаємо, нещодавно «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір на заміну бордюрів у Кременчуці.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне/ Фото: Elbit Systems
Теги: Prozorro армія тендер
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