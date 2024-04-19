У громаді на Полтавщині скасували закупівлю приладів нічного бачення

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У Мартинівській громаді на Полтавщині скасували закупівлю приладів нічного бачення після того, як її розглянули на робочій групі «Прозорість і підзвітність». Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 18 квітня.

У повідомленні зазначено, що тендер оголосили, щоб допомогти військовій частині, яка звернулася до громади з тематичним листом. Втім, після перевірки закупівлі виявилось, що «за попереднім аналізом вона мала би бути меншою орієнтовно на 200 тис. грн». Додамо, що очікувана вартість приладів склала понад 2 млн грн, їх мали закупити 11 штук, згідно з оприлюдненим тендером на Prozorro.

— За результатами моніторингу подібних тендерів на майданчику Prozorro виявили товари з кращими технічними характеристиками й меншою вартістю, — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

Додали, що через кілька днів після розгляду тендеру на засіданні групи замовник скасував закупівлю, «пославшись на лист військової частини про відсутність потреби в цих приладах».

Нагадаємо, нещодавно «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір на заміну бордюрів у Кременчуці.