Кременчуцька ліцеїстка стала переможницею обласного колоквіуму «Космос і астрономія»

Учениця 11 класу наукового ліцею «Політ» Уляна Дволітко (Л-11Б) стала переможницею обласного колоквіуму «Космос і астрономія» у номінації «Історія космонавтики».
Як повідомляється на фейсбук-сторінці ліцею, дівчина посіла І місце, представивши роботу про відомого астронома й математика Миколая Коперника та музей «Дім Коперника» у м. Торунь (Польща).
Підготувала ученицю викладачка фізики Ганна Лучинська.
Нагадаємо, учень 11 класу наукового ліцею «Політ» Богдан Шеметов став переможцем Європейської олімпіади з експериментальної науки (EOES) 2024.
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