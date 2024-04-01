Волонтерів Кременчука запрошують на малювання вином та прогулянку по артскладах

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 289

Центр життєстійкості «Місце сили. Кременчук» 21 квітня о 12.00 запрошує волонтерів та волонтерок Кременчука на ретрит – відпочити від буденних клопотів, надскладної роботи та нескінченного списку справ.

Є можливість поринути у спілкування з природою, прогулятись по історичній пам'ятці міста – «Артскладах», дізнатись їх історію, долучитися до арттерапії «Малювання вином», насолодитися спілкуванням з однодумцями, зарядити «внутрішні батарейки», зміцнити власну життєстійкість та просто весело провести час.

Зареєструватися можна за телефоном 0968887875.