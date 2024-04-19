Подорожчали яйця та курятина, а подешевшали овочі та олія: як змінилися ціни на Кременчуччині

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально важливі товари у торговельних закладах району. За минулий тиждень значно подорожчали яйця та куряче м’ясо, а овочі «борщового набору» почали стрімко дешевшати разом з олією, що можна пояснити сезонним фактором. Дані моніторингу «Кременчуцькому Телеграфу» передала Кременчуцька районна військова адміністрація.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 18 квітня

Подорожчали:

яйця курячі — на 1,90 грн за десяток;

птиця (тушки курячі) — на 1,80 грн за кг;

цукор — на 0,35 грн за кг.

Подешевшали:

олія соняшникова — на 0,85 грн за літр;

буряк — на 3,18 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,85 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,15 грн за кг;

морква — на 0,10 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів — 050 726 8962. Звернутися можна у робочий час та повідомляти про порушення справ споживачів.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна звертатися за номером (0532) 606647.