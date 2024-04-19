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Кременчук, Споживач

Подорожчали яйця та курятина, а подешевшали овочі та олія: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1

 

На ціни впливає сезонний фактор

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально важливі товари у торговельних закладах району. За минулий тиждень значно подорожчали яйця та куряче м’ясо, а овочі «борщового набору» почали стрімко дешевшати разом з олією, що можна пояснити сезонним фактором. Дані моніторингу «Кременчуцькому Телеграфу» передала Кременчуцька районна військова адміністрація.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 18 квітня

Подорожчали:

  • яйця курячі — на 1,90 грн за десяток;
  • птиця (тушки курячі) — на 1,80 грн за кг;
  • цукор — на 0,35 грн за кг.

Подешевшали:

  • олія соняшникова — на 0,85 грн за літр;
  • буряк — на 3,18 грн за кг;
  • капуста білокачанна — на 0,85 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,15 грн за кг;
  • морква — на 0,10 грн за кг.

 

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів — 050 726 8962. Звернутися можна у робочий час та повідомляти про порушення справ споживачів.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна звертатися за номером (0532) 606647.

На Полтавщині подешевшала олія і яйця, а подорожчало пальне: моніторинг цін 
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА моніторинг цін Держпродспоживслужба подорожчання
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