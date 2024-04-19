На Полтавщині підліток неодноразово грабував знайомого — поліція

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Хлопцеві загрожує від 7 до 10 років ув’язнення

На Полтавщині 16-річний хлопець неодноразово грабував неповнолітнього знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 4 квітня потерпілий звернувся до поліції й повідомив, що його знайомий неодноразово крав у нього гроші.

За словами Петра Скічка, начальника Полтавського районного управління поліції, хлопець двічі відбирав у знайомого мобільний телефон та перераховував кошти на свій рахунок.

— Фігуранту вже повідомлено про підозру за відкрите заволодіння чужим майном, яке вчинене в умовах воєнного стану. Наразі слідчі перевіряють чи були подібні вчинки неповнолітнього стосовно інших осіб, — додає правоохоронець.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Крадієві загрожує від семи до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, днями у Кременчуці невідомий намагався вкрасти з пошти посилку вартістю понад 100 тис. грн.



