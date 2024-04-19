На Полтавщині підліток неодноразово грабував знайомого — поліція

На Полтавщині 16-річний хлопець неодноразово грабував неповнолітнього знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 4 квітня потерпілий звернувся до поліції й повідомив, що його знайомий неодноразово крав у нього гроші.
За словами Петра Скічка, начальника Полтавського районного управління поліції, хлопець двічі відбирав у знайомого мобільний телефон та перераховував кошти на свій рахунок.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Крадієві загрожує від семи до десяти років ув'язнення.
Нагадаємо, днями у Кременчуці невідомий намагався вкрасти з пошти посилку вартістю понад 100 тис. грн.
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