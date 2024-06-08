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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: скумбрія на мангалі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 54

 

Це досить поширена і доступна, проста в приготуванні, смачна та ароматна страва 

Складові:

Скумбрія – 3 шт.

Лимон – половинка

Сіль – на смак

Запашний перець – на смак

Рослинна олія – 4 ст. л.

Часник – 2 зубочки

Імбир – 1 ч. л.

Італійські трави – 1,5 ч. л.

Базилік – 1 ч. л.

  • Розморожуємо скумбрію, відрізаємо голови, плавники, хвости. Видаляємо нутрощі і плівки. Добре промиваємо, робимо кісткові надрізи. Поливаємо соком лимона, перчимо.
  • Готуємо маринад: часник треба розім’яти, змішати з імбиром, базиліком, італійськими травами. Залити невеликою кількістю рослинної олії і перемішати.
  • Гарненько намажте скумбрію маринадом і залиште маринуватися на 30-40 хв.
  • Коли вугілля вже буде тліти, викладаємо скумбрію на решітку мангала. Запікаємо по 8-10 хвилин із кожного боку.
  • Знімаємо рибку з мангала й одразу ж подаємо ще гарячою.
  • Скумбрія жирна риба, тому, щоб збалансувати, подавайте з великою кількістю свіжих овочів. Скумбрія, запечена на мангалі – це здорово, корисно, швидко і дуже просто.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
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