Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: скумбрія на мангалі
Сьогодні, 12:02
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Це досить поширена і доступна, проста в приготуванні, смачна та ароматна страва
Складові:
Скумбрія – 3 шт.
Лимон – половинка
Сіль – на смак
Запашний перець – на смак
Рослинна олія – 4 ст. л.
Часник – 2 зубочки
Імбир – 1 ч. л.
Італійські трави – 1,5 ч. л.
Базилік – 1 ч. л.
- Розморожуємо скумбрію, відрізаємо голови, плавники, хвости. Видаляємо нутрощі і плівки. Добре промиваємо, робимо кісткові надрізи. Поливаємо соком лимона, перчимо.
- Готуємо маринад: часник треба розім’яти, змішати з імбиром, базиліком, італійськими травами. Залити невеликою кількістю рослинної олії і перемішати.
- Гарненько намажте скумбрію маринадом і залиште маринуватися на 30-40 хв.
- Коли вугілля вже буде тліти, викладаємо скумбрію на решітку мангала. Запікаємо по 8-10 хвилин із кожного боку.
- Знімаємо рибку з мангала й одразу ж подаємо ще гарячою.
- Скумбрія жирна риба, тому, щоб збалансувати, подавайте з великою кількістю свіжих овочів. Скумбрія, запечена на мангалі – це здорово, корисно, швидко і дуже просто.
Смачного!
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