Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: скумбрія на мангалі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 54

Це досить поширена і доступна, проста в приготуванні, смачна та ароматна страва

Складові: Скумбрія – 3 шт. Лимон – половинка Сіль – на смак Запашний перець – на смак Рослинна олія – 4 ст. л. Часник – 2 зубочки Імбир – 1 ч. л. Італійські трави – 1,5 ч. л. Базилік – 1 ч. л. Розморожуємо скумбрію, відрізаємо голови, плавники, хвости. Видаляємо нутрощі і плівки. Добре промиваємо, робимо кісткові надрізи. Поливаємо соком лимона, перчимо.

Готуємо маринад: часник треба розім’яти, змішати з імбиром, базиліком, італійськими травами. Залити невеликою кількістю рослинної олії і перемішати.

Гарненько намажте скумбрію маринадом і залиште маринуватися на 30-40 хв.

Коли вугілля вже буде тліти, викладаємо скумбрію на решітку мангала. Запікаємо по 8-10 хвилин із кожного боку.

Знімаємо рибку з мангала й одразу ж подаємо ще гарячою.

Скумбрія жирна риба, тому, щоб збалансувати, подавайте з великою кількістю свіжих овочів. Скумбрія, запечена на мангалі – це здорово, корисно, швидко і дуже просто. Смачного!

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