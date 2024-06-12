На Полтавщині змінили час погодинних відключень електроенергії (оновлено)

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 389

Світло мали б почати вимикати вже зараз, але почнуть пізніше

Сьогодні, 12 червня, на Полтавщині графік погодинних відключень електроенергії діятиме з 19.00 до 23.00. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Раніше компанія «Полтаваобленерго» оголошувала, що відключення триватимуть з 15.00 до 23.00. Причиною відключень стало зростання енергоспоживання через спеку, як пояснили в компанії «Укренерго».

З 17.00 діятиме той же графік. Ознайомитися з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ.

Нагадаємо, відсьогодні у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми. У Кременчуці ж поки вуличне освітлення не вимикатимуть — чекають роз’яснення від Кременчуцької районної військової адміністрації.

Раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у зв’язку із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів ситуація в енергосистемі буде складнішою.