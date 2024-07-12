Де у суботі цілий день не буде світла: перелік адрес
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 13 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 7.00 до 17.00
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15
- вул. Володимира Івасюка, 103-122
- пров. Дружби, 19-25
- пр. Дружби, 3-15
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. Олександра Білаша, 2Г
- вул. Республіканська, 80А
- пр-д Дружби, 23
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 30-42
- вул. Василя Сухомлинського, 2А
- вул. Олександра Білаша, 5.
З 8.00 до 17.00
- вул. Космічна, 7А-20
- пров. Бакинський, 9-12
- пров. Бар'єрний, 7-12
- пров. Західний, 11, 12, 14
- пров. Квітневий, 1-10
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
- туп. 1-й Озерний, 4-8
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- вул. Озерна, 3-13
- Туп. Озерний, 3/7-26/13
- вул. Садківська, 15/20-30/15
- пров. Садківський, 2-34А
- туп. Садківський, 3/3-23
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- туп. 1-й Парковий, 3-8
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- вул. Вагонна, 10-32
- пров. Деповський, 1-23
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- пров. Житлобудівний, 2/34-16
- пр. Житлобудівний, 3-20/11
- вул. Кохнівська, 63-108
- пров. Межовий, 9, 23
- вул. Джерельна, 16, 18
- пров. Рівненський, 1-44
- вул. Небесної Сотні, 2
- вул. Українська, 5
- вул. Тараса Шевченка, 11, 13
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Софіївська, 36А-38/19
- просп. Полтавський, 5-44/2
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1
- пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
- вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
- вул. Недогарська, 5/8-24/15
- пров. Недогарський, 3-16
- вул. Прирічна, 1-10
- вул. Тракторна, 3/1-7/7
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
- вул. Олександра Халаменюка, 4-8
- вул. Соборна, 38, 40/2
- вул. Василя Симоненка, 90-112
- вул. Генерала Чайки, 1, 29
- пров. Ємельяненко, 3
- вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
- просп. Полтавський, 142-174
- вул. Чайковського, 24Б-95А.
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