Де у суботі цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 13 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 7.00 до 17.00 вул. Василя Сухомлинського, 3-15

вул. Володимира Івасюка, 103-122

пров. Дружби, 19-25

пр. Дружби, 3-15

вул. Світанкова, 19-29

вул. Олександра Білаша, 2Г

вул. Республіканська, 80А

пр-д Дружби, 23

пров. Лейтенанта Дніпрова, 30-42

вул. Василя Сухомлинського, 2А

вул. Олександра Білаша, 5. З 8.00 до 17.00 вул. Космічна, 7А-20

пров. Бакинський, 9-12

пров. Бар'єрний, 7-12

пров. Західний, 11, 12, 14

пров. Квітневий, 1-10

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9

туп. 1-й Озерний, 4-8

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

вул. Озерна, 3-13

Туп. Озерний, 3/7-26/13

вул. Садківська, 15/20-30/15

пров. Садківський, 2-34А

туп. Садківський, 3/3-23

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

туп. 1-й Парковий, 3-8

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

вул. Вагонна, 10-32

пров. Деповський, 1-23

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пр. Житлобудівний, 3-20/11

вул. Кохнівська, 63-108

пров. Межовий, 9, 23

вул. Джерельна, 16, 18

пров. Рівненський, 1-44

вул. Небесної Сотні, 2

вул. Українська, 5

вул. Тараса Шевченка, 11, 13

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Софіївська, 36А-38/19

просп. Полтавський, 5-44/2

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1

пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8

вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2

вул. Недогарська, 5/8-24/15

пров. Недогарський, 3-16

вул. Прирічна, 1-10

вул. Тракторна, 3/1-7/7

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А

вул. Олександра Халаменюка, 4-8

вул. Соборна, 38, 40/2

вул. Василя Симоненка, 90-112

вул. Генерала Чайки, 1, 29

пров. Ємельяненко, 3

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9

просп. Полтавський, 142-174

вул. Чайковського, 24Б-95А.

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