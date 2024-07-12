У «Полтаваобленерго» повідомили, як діятимуть графіки знеструмлення у суботу, 13 липня

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 271

Акціонерне товариство «Полтаваобленерго» оприлюднило графіки погодинного відключення світла на четвер, 13 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Світло споживачам вимикатимуть за двома графіками упродовж усієї доби.

З 00.00 до 6.00, 19.00 до 24.00 вимикатимуть електроенергію по три черги.

А з 6.00 до 19.00 вимикатимуть по дві черги споживачів.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, нещодавно в Національній енергетичній компанії «Укренерго» надали роз’яснення, що таке черги споживачів електроенергії, як обмежується споживання у випадку дефіциту, і які наслідки це має для побутових споживачів та бізнесу.