У «Полтаваобленерго» повідомили, як діятимуть графіки знеструмлення у суботу, 13 липня

Акціонерне товариство «Полтаваобленерго» оприлюднило графіки погодинного відключення світла на четвер, 13 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Світло споживачам вимикатимуть за двома графіками упродовж усієї доби.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, нещодавно в Національній енергетичній компанії «Укренерго» надали роз’яснення, що таке черги споживачів електроенергії, як обмежується споживання у випадку дефіциту, і які наслідки це має для побутових споживачів та бізнесу.
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