Ferrexpo спрямувала 10 млн грн на допомогу «Охматдиту»

Ferrexpo plc оголошує про рішення Ради директорів спрямувати 10 мільйонів гривень на підтримку реконструкції дитячої лікарні «Охматдит» у Києві
Після руйнівних ракетних ударів 8 липня 2024 року 10 липня 2024 року від Національної спеціалізованої дитячої лікарні Міністерства охорони здоровʼя України «Охматдит» надійшов запит про допомогу у фінансуванні ремонту зруйнованих відділень лікарні. Першочергово він був розглянутий Комітетом з питань охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громад Ferrexpo (HSEC), який надав свою рекомендацію Раді директорів Ferrexpo plc.
10 липня 2024 року Рада директорів Ferrexpo plc ухвалила рішення задовольнити запит про допомогу, здійснивши внесок в розмірі 10 мільйонів гривень на адресу лікарні «Охматдит» у межах реалізації програми Гуманітарного фонду Ferrexpo.
Від першого дня повномасштабного вторгнення компанія Ferrexpo спрямувала понад 985 мільйонів гривень на потреби 12 областей України та сил оборони країни.
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