Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Благодійність

Ferrexpo спрямувала 10 млн грн на допомогу «Охматдиту»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 87 Новини компаній

 Ferrexpo plc оголошує про рішення Ради директорів спрямувати 10 мільйонів гривень на підтримку реконструкції дитячої лікарні «Охматдит» у Києві

Після руйнівних ракетних ударів 8 липня 2024 року 10 липня 2024 року від Національної спеціалізованої дитячої лікарні Міністерства охорони здоровʼя України «Охматдит» надійшов запит про допомогу у фінансуванні ремонту зруйнованих відділень лікарні. Першочергово він був розглянутий Комітетом з питань охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громад Ferrexpo (HSEC), який надав свою рекомендацію Раді директорів Ferrexpo plc.

10 липня 2024 року Рада директорів Ferrexpo plc ухвалила рішення задовольнити запит про допомогу, здійснивши внесок в розмірі 10 мільйонів гривень на адресу лікарні «Охматдит» у межах реалізації програми Гуманітарного фонду Ferrexpo.

«Ferrexpo хоче підтримати пацієнтів та медичний персонал «Охматдиту» в цей складний час та відновити лікарню для її функціонування у майбутньому. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики разом, відбудувати зруйноване та відновити безпеку і спокій для українських дітей. Україна сильна духом, і Ferrexpo завжди буде пліч-о-пліч з тими, хто потребує нашої допомоги», — сказав Юрій Химич, лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Групи в Україні та генеральний директор Біланівського ГЗК.

Від першого дня повномасштабного вторгнення компанія Ferrexpo спрямувала понад 985 мільйонів гривень на потреби 12 областей України та сил оборони країни.

1
Автор: Аліса Котова Джерело фото: gettyimages
Теги: Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх